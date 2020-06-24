الشركة المتحدة: نثمن دور الأزهر كإشعاع نور واعتدال على امتداد العالمين العربي والإسلامي

الأربعاء 24/يونيو/2020 - 11:38 م
بوابة الفجر
ريهام كمال
أصدرت الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، بيانًا أكدت خلاله على احترامها الشديد وتقديرها للأزهر الشريف، هذه المؤسسة الدينية والوطنية العريقة وجميع قياداتها، وعلى رأسها فضيلة الإمام الأكبر شيخ الأزهر العالم الجليل الدكتور أحمد الطيب.

وعرضت الإعلامية بسمة وهبة، عبر برنامجها "كل يوم" المذاع على شاشة "ON"، بيان الشركة الذى يؤكد علي الدور الريادى للمؤسسة الدينية الأكبر فى العالم الإسلامى ورسالتها الوسطية البناءة المستمرة منذ أكثر من ١٠٠٠ عام.


وقالت الشركة في بيانها: إنها تجدد التأكيد على عظيم تأييدها للدور التنويرى للمؤسسة العريقة التى لطالما ظلت الأمة الإسلامية بمنهجها المعتدل، كما تثمن المتحدة للخدمات الإعلامية وكافة وسائلها الإعلامية الدور الوطنى للأزهر الشريف فى مصر، ودوره كإشعاع نور واعتدال على امتداد العالمين العربى والإسلامى.

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