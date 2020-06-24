القومي يرحب ويدعم قرار الدولة باستئناف النشاط الرياضي

الأربعاء 24/يونيو/2020 - 11:38 م
بوابة الفجر
لؤي ماجد
أكد رئيس النادي القومي، أمل سعيد على دعمه لقرار الدولة بعودة النشاط الرياضي، سواء باستكمال الموسم الرياضي الحالي، أو بداية موسم جديد.

وأشاد سعيد خلال تصريحاته مع "الفجر الرياضي" بلغة الحوار مع أعضاء اللجنة الخماسية، ومندوبي الأندية للاتفاق علي قرار لمصلحة الكرة المصرية، كما أبدي رأيه في العديد من النقاط الهامة في اللائحة قبل عرضها علي الجمعية العمومية.

على جانب آخر أشاد حاتم حسن، رئيس جهاز كرة القدم بالنادي القومي، بحضور أندية المجموعة الخامسة بالقسم الثالث، للإجتماع الذي عقد مؤخرا، وأكد أن مطالب النادي القومي في الاجتماع كانت واضحة وتمثلت في علاء المصلحة العامة علي المصلحة الشخصية لعودة النشاط الرياضي و ذلك لتاثر جميع العاملين في منظومة كرة القدم بإيقاف النشاط .

كما أشار أنه في حالة الاستئناف تتحمل اللجنة الخماسية تكاليف إجراء المسحة الطبية و جميع الإجراءات الاحترازية، بجانب حل أزمة المستحقات المادية لأندية القسم الثالث بما يتناسب مع تكاليف الأندية كمحترفين و أكد أن هذه المستحقات ليست دعم و لكنها حق الأندية ويجب أن تحصل عليها الأندية قبل بداية الموسم و هي ليست مرتبطة بالجمعية العمومية.

وطالب حسن بتحديد ميعاد ثابت لاستكمال الدوري و نهايته و تحديد بداية الموسم الجديد، وأكد علي أهمية وجود روابط الأندية المحترفة لإدارة المسابقات في الأقسام المختلفة لاتاحة الفرصة للاتحاد المصري للتفرغ في إدارة و تطوير المنتخبات الوطنية.

كما أشاد المدير الرياضي لنادي القومي، محمد عباس، بمجهود اللجنة الخماسية و الاهتمام بجميع الأقسام و الوقوف علي مسافة واحدة بين الجميع و أكد أن مناقشة بنود اللائحة و شروط الترشح مهم جدا لتحديد دستور للكرة المصرية و منها، بند تضارب المصالح، وبند التدرج بالمناصب ومقعد المرأة، وانتخابات علي منصب النائب، وعدد أعضاء المجلس.

وأكد عباس بأن ف يقه مع قرار الدولة مبديا استعداده لاستئناف المسابقة مرة أخرى، وتمنى التوفيق للجميع، وكشف الوباء والبلاء للعودة للحالة الطبيعة واستقرار الأمور داخل الدولة.

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