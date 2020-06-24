بعد اكتساح كريستال بالاس.. ماذا يحتاج ليفربول للتتويج بلقب الدوري الإنجليزي رسميًا؟

الأربعاء 24/يونيو/2020 - 11:47 م
ليفربول
ليفربول
علاء خليف
أصبح فريق ليفربول على بُعد خطوات قليلة من تحقيق حلم التتويج بلقب الدوري الإنجليزي الممتاز، بعدما اكتسح فريق كريستال بالاس برباعية نظيفة في المباراة التي جرت بينهما مساء الأربعاء، على ملعب "الأنفيلد" معقل الريدز، ضمن منافسات الجولة الحادية والثلاثين من عمر البريميرليج.

شهدت مباراة ليفربول وكريستال بالاس تألق كبير للدولي المصري محمد صلاح، حيث سجل الهدف الثاني لفريقه بالدقيقة 44، بينما صنع الهدف الرابع الذي سجله زميله السنغالي ساديو ماني بالدقيقة 69، بينما تكفل ألكساندر أرنولد وفابينيو بتسجيل الهدفين الأول والثالث للريدز بالدقيقتين 23، 55 من زمن المباراة

ليفربول يبتعد بـ23 نقطة كاملة عن مانشستر سيتي

بعد فوزه الكاسح على كريستال بالاس برباعية نظيفة، رفع ليفربول رصيده إلي 86 نقطة من 31 مباراة، وعزز صدارته لجدول ترتيب الدوري الإنجليزي هذا الموسم، بفارق 23 نقطة كاملة عن أقرب ملاحقيه فريق مانشستر سيتي صاحب المركز الثاني برصيد 63 نقطة جمعها من 30 مباراة.

يتبقي لفريق ليفربول 7 مباريات (21 نقطة) في مشوار الدوري الإنجليزي هذا الموسم ويحتاج (نقطتين) لحسم لقب البطولة بشكل رسمي، بينما يتبقي لمنافسه فريق مانشستر سيتي 8 مباريات (24 نقطة) بالبريميرليج وأصبح أقصي رصيد يمكن أن يصل إليه حال استمرار فوزه هو 87 نقطة وبات شبه مستحيل تتويجه باللقب هذا الموسم.

كيف يتوج ليفربول بلقب الدوري الإنجليزي؟

أصبح فريق ليفربول أمام 3 سيناريوهات محتملة لموعد تتويجه بلقب الدوري الإنجليزي بالموسم الحالي بشكل رسمي، وقبل عدة جولات على نهاية الدوري الأقوى في العالم وهم كالآتي:

1- يستطيع فريق ليفربول حصد لقب الدوري الإنجليزي بشكل رسمي، حال تعثر فريق مانشستر سيتي بالتعادل أو الهزيمة في مباراته غدًا الخميس أمام فريق تشيلسي بالجولة 31 من البريميرليج، حيث سيكون أقصي رصيد يمكن أن يصل إليه في هذه الحالة (85 أو 84 نقطة وفقًا لنتيجة اللقاء).

2- أما في حالة انتصار مانشستر سيتي في مباراته غدًا على تشيلسي، سيتأجل حسم لقب الدوري الإنجليزي للجولة الـ32 وتحديدًا في المباراة التي ستجمع ليفربول والسيتي على ملعب "الإتحاد" يوم 2 يوليو المقبل، وحال فوز الريدز أو انتهاء المباراة بالتعادل بينهما، سيتوج الليفر بلقب البطولة رسميًا.

3- إذا نجح مانشستر سيتي في تحقيق الفوز في مباراتيه القادمتين على تشيلسي وليفربول، سيحتاج الريدز للفوز على أستون فيلا في مباراة الجولة 33 المقرر لها 5 يوليو للتتويج بلقب البريميرليج بشكل رسمي، أما إذا فشل في الفوز بالمباراة، سوف ينتظر تعثر السيتي أمام ساوثهامبتون في نفس اليوم لحصد اللقب

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