محمد فضل يكشف عن سبب رفضه للزمالك





كشف محمد فضل عضو اللجنة الخماسية المكلفة بإدارة اتحاد الكرة، عن تلقيه عروض للانتقال إلى الاسماعيلي والزمالك، بعد تألقه مع منتخب مصر في كأس العالم للشباب.





وقال فضل في تصريحات لبرنامج نمبر وان المذاع علي قناة النهار: "الدكتور عبد المنعم عمارة وزير الشباب والرياضة الأسبق، حاول ضمي للاسماعيلي، بعد مشواري مع المنتخب، لكن أسرتي رفضت بسبب رفضها الانتقال للعيش في مدينة الاسماعيلية".





وتابع "يرتبط والدي بصداقة مع المستشار جلال إبراهيم رئيس الزمالك الأسبق، وحضر إلي المنزل من أجل التفاوض مع والدي، لكني رفضت الانتقال للبيت الأبيض، بسبب عدم شعوري بالراحة وقتها".





وأكد محمد فضل إنه بدأ حياتي كلاعب في نادي الصيد في مركز الظهير الأيمن، حتي قرر مدربه وقتها نقل مركزه إلي الهجوم.





وأكمل فضل في تصريحات لبرنامج نمبر وان المذاع علي قناة النهار: "نجحت في تسجيل 35 هدف خلال تواجدي مع نادي الصيد، حتى شاهدني المهندس هاني أبو ريدة والكابتن شوقي غريب وقررا ضمي لمنتخب مصر، الذي كان يستعد وقتها للمشاركة في كأس العالم للشباب 1997".





وشدد فضل أنه كان ملتزم في مشواره الدراسي، بالنظر أن لعبة كرة القدم وقتها كانت بمثابة هواية، وليست مهنة كما يحدث آلان.



