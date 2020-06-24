سموحة يطالب اتحاد الكرة ببدء الدوري 15 أغسطس ويكشف عن موعد عودة التدريبات





أكد فرج عامر، رئيس نادي سموحة، استعداد فريقه لعودة الدوري العام بعد قرار عودة النشاط الرياضي من مجلس الوزراء برئاسة مصطفي مدبولي.





وقال عامر فى برنامج "البريمو"، مع الإعلامي إسلام صادق، المذاع على قناة "Ten": "سموحة مستعد لعودة الدوري وسيبدأ التدريبات يوم السبت المقبل، عقب المسحة الثانية بناء على تعليمات اللجنة الطبية باتحاد الكرة".

وعن حقيقة إيجابية أحد لاعبي سموحة: "أحمد فتوح لم يخضع للمسحة الأولي ولكنه عازل نفسه فى المنزل، وحالته مستقرة".





وأكد فرج عامر، رئيس نادي سموحة، مطالبته لاتحاد الكرة بضرورة انطلاق الدوري يوم 15 من شهر أغسطس المقبل.





وقال عامر فى برنامج "البريمو"، مع الإعلامي إسلام صادق، المذاع على قناة "Ten": "سموحة سيكون على أكمل استعدادا لبطولة الدوري الممتاز، واللاعبين كانوا يتدربون فى المنزل خلال الفترة الماضية بسبب كورونا".

وأضاف: "حمادة صدقي طالب فى اجتماع اليوم انطلاق الدوري يوم 15 أغسطس، والنادي الأهلي طلب انطلاقه بعد 4 أسابيع".



