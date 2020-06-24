وفاء عامر تعلن عن إصابة شقيقتها بجلطة

الأربعاء 24/يونيو/2020 - 11:31 م
وفاء عامر
وفاء عامر
روان هيثم
أعربت الفنانة وفاء عامر عن حزنها الشديد لإصابة شقيقتها بجلطة عبر حسابها الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك".

حيث كتبت وفاء عامر قائلة: "دعواتكم ل أختي الحاجة نجلاء جلطة و ارتفاع ضغط دم".

وتوالت عليها العديد من التعليقات، حيث علق أحد المتابعين عليها قائلاً: "ربنا يشفيها يارب ويطمنك عنها يا حبيبتي".

يذكر أن وفاء عامر انتهت من تصوير فيلم "شريط 6" ، وتجسد وفاء عامر فى الفيلم شخصية سيدة أعمال تمتلك العديد من الشركات، وتمر بعدة أزمات خلال الأحداث ، والفيلم إخراج محمد سلامة، وتأليف محمود حمدان. فيلم "شريط 6" بطولة : "خالد الصاوي ، خالد أنور ، نانسي صلاح ، أحمد خالد صالح ، وائل عبدالعزيز ، محمد علي رزق" ،وتدور قصة الفيلم حول 3 أشخاص مدمنين، ويقوم الطبيب النفسي بمعالجتهم.

أخبار تهمك

صفقة الأهلي الكبرى مهددة بالفشل.. تعرف على التفاصيل

منذ 40 دقيقة

اتحاد الكرة يرد على إلغاء الدوري بعد الكشف عن حالات كورونا

منذ حوالي 9 ساعات

عاجل - الزمالك يُقرر عدم استكمال الدوري.. ويوجه رسالة نارية إلى الأهلي

منذ حوالي 7 ساعات

الزمالك يتحرك لحسم كبرى صفقاته الصيفية

منذ ساعة

أول صدام بين الأهلي والمقاولون بسبب صفقة طاهر

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل.. مصادر تكشف تطورات عودة الموظفين وإلغاء الإجازة الاستثنائية

منذ حوالي 9 ساعات

بشرى سارة.. مجلس الوزراء يكشف موعد تراجع إصابات كورونا (فيديو)

منذ حوالي 15 ساعة

عقوبة ضخمة في انتظار الزمالك حال اصراره على عدم استكمال الدوري

منذ حوالي 3 ساعات

"دي أس ميديا" تستحوذ على أغاني "آمال ماهر"

منذ حوالي 6 ساعات

عاجل - الأهلي يحسم موقفه النهائي من ضم رمضان صبحي

منذ ساعتين و 36 دقيقة

عاجل.. إثيوبيا تواصل التصعيد ضد مصر بتصريحات استفزازية

منذ حوالي 11 ساعة

عاجل.. "الصحة": تسجيل 1420 إصابة إيجابية جديدة لفيروس كورونا.. و85 حالة وفاة

منذ ساعتين و 46 دقيقة

توجيه عاجل من الرئيس السيسي بشأن القضية الليبية

منذ حوالي 6 ساعات

استشهد وهو ذاهب لعمله.. قصة طبيب أبكى كفر الشيخ: لم يأخذ يوما إجازة

منذ حوالي 13 ساعة

كارتيرون يكشف الفرق بين عمله في الأهلي والزمالك

منذ أقل من نصف ساعة

بعد اكتساح كريستال بالاس.. ماذا يحتاج ليفربول للتتويج بلقب الدوري الإنجليزي رسميًا؟

منذ 43 دقيقة
ads

تصويت

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

الأكثر قراءة
09:44 م

عاجل.. "الصحة": تسجيل 1420 إصابة إيجابية جديدة لفيروس كورونا.. و85 حالة وفاة

عاجل.. مصادر تكشف تطورات عودة الموظفين وإلغاء الإجازة الاستثنائية

03:51 م

عاجل - الأهلي يحسم موقفه النهائي من ضم رمضان صبحي

09:55 م

استشهد وهو ذاهب لعمله.. قصة طبيب أبكى كفر الشيخ: لم يأخذ يوما إجازة

11:32 ص

اتحاد الكرة يرد على إلغاء الدوري بعد الكشف عن حالات كورونا

03:35 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: نجوم الصحافة فى سماء أم كلثوم

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: 10 انفرادات عن «لن أعيش فى جلباب أبى» بعد 24 عامًا من عرضه

رشا سمير
رشا سمير

د. رشا سمير تكتب: توارد خواطر ام سطو مع سبق الاصرار والترصد؟!