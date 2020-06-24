وفاء عامر تعلن عن إصابة شقيقتها بجلطة

Advertisements

أعربت الفنانة وفاء عامر عن حزنها الشديد لإصابة شقيقتها بجلطة عبر حسابها الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك".



حيث كتبت وفاء عامر قائلة: "دعواتكم ل أختي الحاجة نجلاء جلطة و ارتفاع ضغط دم".



وتوالت عليها العديد من التعليقات، حيث علق أحد المتابعين عليها قائلاً: "ربنا يشفيها يارب ويطمنك عنها يا حبيبتي".



يذكر أن وفاء عامر انتهت من تصوير فيلم "شريط 6" ، وتجسد وفاء عامر فى الفيلم شخصية سيدة أعمال تمتلك العديد من الشركات، وتمر بعدة أزمات خلال الأحداث ، والفيلم إخراج محمد سلامة، وتأليف محمود حمدان. فيلم "شريط 6" بطولة : "خالد الصاوي ، خالد أنور ، نانسي صلاح ، أحمد خالد صالح ، وائل عبدالعزيز ، محمد علي رزق" ،وتدور قصة الفيلم حول 3 أشخاص مدمنين، ويقوم الطبيب النفسي بمعالجتهم.