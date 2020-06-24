ترتيب الدوري الإنجليزي بعد فوز ليفربول على كريستال بالاس

الأربعاء 24/يونيو/2020 - 11:12 م
ليفربول
ليفربول
الفجر الرياضي
حقق ليفربول فوزًا كاسحًا على حساب ضيفه كريستال بالاس، بأربعة أهداف مقابل لا شيء، في المباراة التي جمعت الفريقين مساء اليوم، الأربعاء، ضمن منافسات الجولة الحادية والعشرين من الدوري الإنجليزي لكرة القدم.

سجل أهداف الريدز كل من أرنولد ومحمد صلاح وفابينيو وساديو ماني.

رفع ليفربول رصيده بهذا الفوز إلى 86 نقطة في صدارة البريميرليج وبات على بعد أمتار من حصد اللقب بشكل رسمي، فيما توقف رصيد كريستال بالاس عند النقطة 42 في المركز التاسع بجدول ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز.


 ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز كما يلي.

1- ليفربول 86 نقطة.

2- مانشستر سيتي 63 نقطة.

3- ليستر سيتي 55 نقطة.

4- تشيلسي 51 نقطة.

5- مانشستر يونايتد 46 نقطة.

6- وولفرهامبتون واندررز 46 نقطة.

7- توتنهام 45 نقطة.

8- شيفيلد يونايتد 44 نقطة.

9- كريستال بالاس 42 نقطة.

10- أرسنال 40 نقطة.

11- بيرنلي 39 نقطة.

12- إيفرتون 38 نقطة.

13- نيوكاسل يونايتد 38 نقطة.

14- ساوثهامبتون 37 نقطة.

15- برايتون 33 نقطة.

16- واتفورد 28 نقطة.

17- وست هام يونايتد 27 نقطة.

18- بورنموث 27 نقطة.

19- أستون فيلا 26 نقطة.

20- نوريتش سيتي 21 نقطة.

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

محمد صلاح ليفربول كريستال بالاس الدوري الإنجليزي

أخبار تهمك

"قواعد عسكرية وسفن مُرعبة وطائرات فتاكة".. القوات المسلحة تتحول إلى قوة عظمى في عهد السيسي

منذ يوم

توجيه عاجل من الرئيس السيسي بشأن القضية الليبية

منذ حوالي 5 ساعات

عاجل.. "الصحة": تسجيل 1420 إصابة إيجابية جديدة لفيروس كورونا.. و85 حالة وفاة

منذ أقل من ساعتين

عاجل - الأهلي يحسم موقفه النهائي من ضم رمضان صبحي

منذ ساعة و نصف

عقوبة ضخمة في انتظار الزمالك حال اصراره على عدم استكمال الدوري

منذ ساعتين و 22 دقيقة

اتحاد الكرة يرد على إلغاء الدوري بعد الكشف عن حالات كورونا

منذ حوالي 8 ساعات

عاجل.. مصادر تكشف تطورات عودة الموظفين وإلغاء الإجازة الاستثنائية

منذ حوالي 8 ساعات

عاجل - الزمالك يُقرر عدم استكمال الدوري.. ويوجه رسالة نارية إلى الأهلي

منذ حوالي 6 ساعات

بشرى سارة.. مجلس الوزراء يكشف موعد تراجع إصابات كورونا (فيديو)

منذ حوالي 14 ساعة

شرط الأهلي للموافقة على رحيل صالح جمعة

منذ حوالي 4 ساعات

الزمالك يكشف حقيقة مفاوضاته لضم نجم منتخب مصر

منذ ساعتين و 25 دقيقة

استشهد وهو ذاهب لعمله.. قصة طبيب أبكى كفر الشيخ: لم يأخذ يوما إجازة

منذ حوالي 12 ساعة

أول صدام بين الأهلي والمقاولون بسبب صفقة طاهر

منذ حوالي 3 ساعات

التفاصيل الكاملة لمحاولة الإطاحة بترامب واغتياله

منذ حوالي 8 ساعات

عاجل.. إثيوبيا تواصل التصعيد ضد مصر بتصريحات استفزازية

منذ حوالي 9 ساعات

"دي أس ميديا" تستحوذ على أغاني "آمال ماهر"

منذ حوالي 5 ساعات

موضوعات متعلقة

ترتيب الدوري الإنجليزي بعد فوز ليفربول على ساوثهامبتون

ترتيب الدوري الإنجليزي بعد فوز ليفربول على ساوثهامبتون

ترتيب الدوري الإنجليزي بعد فوز ليفربول الكاسح على هيدرسفيلد

ترتيب الدوري الإنجليزي بعد فوز ليفربول على شيفيلد يونايتد

الجولة التاسعة.. موعد مباريات الدوري الانجليزي

ترتيب الدوري الإنجليزي بعد فوز تشيلسي على بيرنلي

ads

تصويت

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

الأكثر قراءة
09:44 م

عاجل.. "الصحة": تسجيل 1420 إصابة إيجابية جديدة لفيروس كورونا.. و85 حالة وفاة

عاجل.. مصادر تكشف تطورات عودة الموظفين وإلغاء الإجازة الاستثنائية

03:51 م

عاجل - الأهلي يحسم موقفه النهائي من ضم رمضان صبحي

09:55 م

اتحاد الكرة يرد على إلغاء الدوري بعد الكشف عن حالات كورونا

03:35 م

استشهد وهو ذاهب لعمله.. قصة طبيب أبكى كفر الشيخ: لم يأخذ يوما إجازة

11:32 ص

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: نجوم الصحافة فى سماء أم كلثوم

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: 10 انفرادات عن «لن أعيش فى جلباب أبى» بعد 24 عامًا من عرضه

رشا سمير
رشا سمير

د. رشا سمير تكتب: توارد خواطر ام سطو مع سبق الاصرار والترصد؟!