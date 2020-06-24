ترتيب الدوري الإنجليزي بعد فوز ليفربول على كريستال بالاس





سجل أهداف الريدز كل من أرنولد ومحمد صلاح وفابينيو وساديو ماني.





رفع ليفربول رصيده بهذا الفوز إلى 86 نقطة في صدارة البريميرليج وبات على بعد أمتار من حصد اللقب بشكل رسمي، فيما توقف رصيد كريستال بالاس عند النقطة 42 في المركز التاسع بجدول ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز.









ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز كما يلي.

1- ليفربول 86 نقطة.

2- مانشستر سيتي 63 نقطة.

3- ليستر سيتي 55 نقطة.

4- تشيلسي 51 نقطة.

5- مانشستر يونايتد 46 نقطة.

6- وولفرهامبتون واندررز 46 نقطة.

7- توتنهام 45 نقطة.

8- شيفيلد يونايتد 44 نقطة.

9- كريستال بالاس 42 نقطة.

10- أرسنال 40 نقطة.

11- بيرنلي 39 نقطة.

12- إيفرتون 38 نقطة.

13- نيوكاسل يونايتد 38 نقطة.

14- ساوثهامبتون 37 نقطة.

15- برايتون 33 نقطة.

16- واتفورد 28 نقطة.

17- وست هام يونايتد 27 نقطة.

18- بورنموث 27 نقطة.

19- أستون فيلا 26 نقطة.

20- نوريتش سيتي 21 نقطة.

حقق ليفربول فوزًا كاسحًا على حساب ضيفه كريستال بالاس، بأربعة أهداف مقابل لا شيء، في المباراة التي جمعت الفريقين مساء اليوم، الأربعاء، ضمن منافسات الجولة الحادية والعشرين من الدوري الإنجليزي لكرة القدم.