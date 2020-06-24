وكيل صحة قنا: زيادة عدد المسحات اليومية بمستشفيات العزل



كما ناقش مع المديرين بروتوكول التعامل مع حالات الإصابة بفيروس كورونا وذلك علي حسب ما نصت عليه تعليمات الوزارة، مؤكدا علي انه تم زيادة عدد المسحات اليومية بمستشفيات العزل من أجل التسريع في إجراءات التعامل مع الحالات المشتبه بها والحالات المصابة بفيروس كورونا.



فيما أكد علي ضرورة التزام كامل الفريق الطبي بالمستشفيات والوحدات بالحضور والانصراف تنفيذا لتعليمات رئيس مجلس الوزراء مما يسهم في تخفيف العناء على المرضى.



وفي نفس الإطار ناقش الإستعداد لتنفيذ مبادرة رئيس الجمهورية 100 مليون صحة لمتابعة وعلاج الأمراض المزمنة والأمراض غير السارية والتي من المقرر أن تبدأ قريبا.



وشدد علي العمل علي تنفيذ تلك المبادرة في ضوء والإحترازات الوقائية الخاصة بفيروس كورونا، مؤكدًا حرصه الشديد علي سلامة الفريق الطبي من الاطباء والتمريض ومدخلي البيانات حفاظا علي سلامتهم مشيرًا إلى أن سيارات القوافل العلاجية المتنقلة سوف تسهم في تنفيذ المبادرة والتي سوف يتم ربطها بكل مستشفى.



وأوضح خلال الإجتماع أنه سيتم توفير الأدوية لمدة 3 شهور من الأدوية المخصصة لأصحاب الأمراض المزمن والأمراض غير السارية وذلك حسب ما يظهر علي المريض اثناء الكشف عليه خلال المبادرة تيسيرا علي المرضى.



وأعلنت وزارة الصحة والسكان، اليوم الأربعاء، خروج 400 من المصابين بفيروس كورونا من مستشفيات العزل والحجر الصحي، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 15935 حالة حتى اليوم.



وأوضح مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، أن عدد الحالات التي تحولت نتائج تحاليلها معمليًا من إيجابية إلى سلبية لفيروس كورونا (كوفيد-19) ارتفع ليصبح 17434 حالة، من ضمنهم الـ 15935 متعافيًا.

قال الدكتور راجي تواضروس، وكيل وزارة الصحة بقنا، أنه تم الاجتماع بمديري الإدارات التنفيذية بالمديرية ومديري الإدارات الصحية ومديري المستشفيات العامة والمركزية بالمحافظة، مقدما لهم وافر التحية والتقدير علي مجهوداتهم المبذولة بالإدارات والوحدات الصحية والمستشفيات الحكومية في أنحاء المحافظة وكذلك الدور الهام لهم في التصدي لجائحة كورونا داعيا الجميع الي بذل المذيد من الجهد حتي تمر تلك الأزمة.