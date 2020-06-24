لقب البريمير ليج يقترب.. صلاح يسجل ويقود ليفربول للفوز برباعية على كريستال بالاس





ونجح صلاح في تسجيل هدف لفريقه وصنع أخر لزميله السنغالي ساديو ماني.





تقدم أرنولد لليفربول من تسديدة رائعة في الدقيقة 23 من عمر المباراة، قبل أن يضاعف صلاح النتيجة للريدز في الدقيقة 44 من مهارة مبهرة.





وفي الدقيقة 55 أضاف فابينيو الهدف الثالث لفريق ليفربول، قبل أن يقوم صلاح بصناعة الهدف الرابع لزميله ساديو ماني في الدقيقة 69 من عمر اللقاء.





بهذه النتيجة رفع فريق ليفربول رصيده للنقطة 86 في قمة البريمير ليج، وبفارق 23 نقطة عن مانشستر سيتي أقرب منافسيه والذي سيلعب لحساب نفس الجولة غدا الخميس مع تشيلسي.

قاد الفرعون المصري محمد صلاح فريقه ليفربول الإنجليزي، لتحقيق فوز عريض على حساب كريستال بالاس برباعية نظيفة، في المباراة التي أقيمت بينهما اليوم الأربعاء على ملعب أنفيلد لحساب الجولة الـ31 للبريمير ليج.