طارق الجنايني يكشف عن وجود عشرة أجزاء لمسلسل 'حكايات بنات'

الأربعاء 24/يونيو/2020 - 11:26 م
طارق الجنايني
طارق الجنايني
روان هيثم
كشف المنتج طارق الجنايني عن إستعدادهم لتحضير الجزء الخامس من مسلسل "حكايات بنات"، بعد نجاح الأجزاء السابقة له.

وبحسب أنباء صحفية أوضح طارق الجنايني "أن المسلسل يتكون من عشرة أجزاء، وتم تأجيل تصويره بسبب الظروف التي نمر بها".

وتابع: "أوعد الجمهور بإن اللي جاي جامد ب اذن الله".

وفي سياق أخر تدور أحداث مسلسل "حكايات بنات ج4" حول المشكلات التي يتعرض لها الأربعة بنات وهما هاجر أحمد، ميرنا نور الدين، أسماء جلال، هند عبد الحليم في حياتهم العاطفية كاشفين عن أحلامهم وطموحاتهم.

وشارك في بطولة هذا المسلسل كلا من كريم العمري، هاجر أحمد، أحمد كرارة، ميرنا نور الدين، أسماء جلال، هند عبد الحليم، رمزي لينر، خالد منصور، حازم ايهاب، محمد يسري، وأخرون، تأليف نهاا سماحة، أحمد شوقي، إخراج مصطفى أبو سيف، طارق زهران.

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