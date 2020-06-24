البورصة الأمريكية تواصل التراجع في ختام التعاملات

واصلت البورصة الأمريكية التراجع بنهاية التعاملات اليوم الأربعاء، بقيادة قطاع الطيران الذى هبط مع ظهور الموجة الجديدة لفيروس كورونا المستجد.









وللأسبوع الثاني على التوالي، أبلغت ولايات أمريكية عن أرقام قياسية جديدة لحالات العدوى، بعد فتح تدريجي للاقتصادات في معظم دول العالم.





وخفض صندوق النقد الدولي توقعاته لأداء الاقتصاد العالمي في العام الجاري، ليشير إلى انكماش متوقع بنسبة 4.9 بالمائة مقارنة مع توقعاته السابقة في أبريل بتراجع 3 بالمائة.





كما برزت المخاوف التجارية على السطح مجدداً، بعد إعلان الولايات المتحدة دراسة فرض تعريفات على صادرات من دول من الاتحاد الأوروبي والمملكة المتحدة بقيمة 3.1 مليار دولار.





وعند الإغلاق، تراجع مؤشر "داو جونز" الصناعي بنسبة 2.7 بالمائة ليفقد 710.1 نقطة ويسجل 25445.9 نقطة.





كما انخفض مؤشر "ستاندرد آند بورز" بنسبة 2.6 بالمائة ليسجل 3050.3 نقطة، وكذلك شهد "ناسداك" انخفاضاً بنحو 2.2 بالمائة مسجلاً 9909.1 نقطة، ليفقد أعلى مستوى في تاريخه.





وبحلول الساعة 8:13 مساءً بتوقيت جرينتش، ارتفع مؤشر الدولار الرئيسي والذي يقيس أداء العملة الخضراء مقابل 6 عملات رئيسية بأكثر من 0.5 بالمائة مسجلاً 97.217.