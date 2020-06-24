جوارديولا: نسعي للتتويج بدوري أبطال أوروبا وكأس إنجلترا

الأربعاء 24/يونيو/2020 - 11:01 م
بوابة الفجر
يري بيب جوارديولا، المدير الفني لمانشستر سيتي الإنجليزي، أن تتويج فريقه بلقبي كأس إنجلترا ودوري أبطال أوروبا، هو الهدف الأول لفريقه خلال الفترة المقبلة، بعد فقدان الأمل في حصد لقب البريميرليج.


ويستضيف ليفربول اليوم الأربعاء، كريستال بالاس ضمن الجولة 31 من الدوري (من أصل 38)، وسيتمكن في حال الفوز من توسيع الفارق عن سيتي بطل الموسمين الماضيين، إلى 23 نقطة، قبل أن يحل نادي مدينة مانشستر ضيفاً على تشيلسي في ختام الجولة ذاتها مساء الخميس.

وفي حال فوز ليفربول، سيكون سيتي أمام خيار وحيد هو الفوز على تشيلسي غداً في عقر دار الأخير، لتأخير تتويج النادي الأحمر بلقبه الأول في بطولة إنجلترا منذ العام 1990.

وفي حال حقق الفريقان الفوز، سيكون ليفربول أمام فرصة جديدة للتتويج، عندما يحل ضيفاً على سيتي بالذات في المرحلة 32 الأربعاء المقبل.

لكن الإسباني شدد في تصريحات الأربعاء، على أن تركيزه ينصب على مسابقة كأس إنجلترا حيث يلاقي نيوكاسل في الدور ربع النهائي الأحد، ومسابقة دوري الأبطال التي ستستكمل في أغسطس (آب) بعد تعليقها منذ مارس (آذار) بسبب فيروس كورونا المستجد، وحيث بلغ الدور ثمن النهائي (فاز ذهاباً على ريال مدريد الإسباني بنتيجة 2-1).

وقال غوارديولا: "علينا أن نمضي يوماً بيوم، مباراة بمباراة لنصل إلى المباراتين الأكثر أهمية في الفترة المقبلة، أي نيوكاسل الأحد المقبل، وخصوصاً مدريد" بعد أقل من شهرين.

وقدم سيتي أداء قوياً في المباراتين اللتين خاضهما منذ استئناف منافسات الدوري الممتاز في 17 يونيو (حزيران) بعد التوقف بسبب "كوفيد-19"، فتغلب على آرسنال (3-0) وبيرنلي (5-0).

وعلى رغم ذلك، شدد غوارديولا على أن لاعبيه لا يزالون غير جاهزين بدنياً لخوض مباراة من 90 دقيقة كل ثلاثة أيام، معتبراً أن ذلك "لن يحصل".

وألمح إلى أن الفريق، وعلى رغم خوضه المباراة الصعبة ضد تشيلسي (صاحب المركز الرابع) الخميس، ستكون عينه "على مباراة نيوكاسل، هذه بمثابة مباراة نهائية بالنسبة إلينا".

ويحمل مانشستر سيتي لقب مسابقة كأس إنجلترا بعد فوزه في نهائي الموسم الماضي على واتفورد بنتيجة 6-0.

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