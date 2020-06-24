جاريدو يتوعد الأهلي في نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا ويؤكد الوداد الأقرب للذهب

أكد خوان كارلوس جاريدو، المدير الفني لفريق الوداد المغربي ومدرب الأهلي السابق، أن فريقه قادر على على تخطي المارد الاحمر في نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا وحسم لقب البطولة لصالحه في الموسم الحالي.









وقال جاريدو في تصريحات خاصة لصحيفة «المنتخب المغربية»، أن مجموعة اللاعبين التي يمتلكها الوداد حاليا قادرة على الإطاحة بالأهلي والتأهل إلى النهائي وحصد اللقب الثالث في تاريخه، مشيرا الى ان هذا الفريق فاز بلقب دوري أبطال إفريقيا الأخير سنة 2017، والكل يعلم المسؤولية جيدا، وجميعنا نعلم ما أهمية لقب دوري الأبطال عند النادي.





وأضاف: "نستحق الفوز باللقب الثالث لأننا نجتهد ويتواجد فينا جميع المؤهلات البدنية والنفسية، ونستطيع الفوز على جميع أندية الفرق المتواجدة في المربع الذهبي وسنفوز باللقب، لهذا يجب أن نكون جاهزين نفسيا وبدنيا، وأن نعمل على الجزئيات التي يمكن أن تخلق الفارق في المباريات الحاسمة".



