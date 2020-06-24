"الفجر" تكشف عن بيزنس المعاهد الخاصة خلال وباء كورونا (مستند)

قررت وزارة التعليم العالي، في 19 أبريل الماضي، استكمال طلاب المعاهد العليا الدراسة عن بعد وإعداد الطلاب لرسائل بحثية مقبولة (مقالة بحثية، مشروع بحثي، بحث مرجعي) في المقررات التي كانت تدرس في هذا الفصل، سعت بعض المعاهد الخاصة لاجبار الطلاب علي سداد رسوم الكتب والمصروفات الدراسية نظير استلام ابحاث الطلاب للتحقيق مكاسب مالية خلال جائحة كورونا





شكوى أهالي الطلاب

اشتكت شقيقة طالب (أ-ب)، طالب بالفرقة الثالثة بمعهد الفراعنة العالي للسياحة والفنادق- المريوطية هرم- شعبة سياحة، من اجبار المعهد لأخيها علي سداد مصروفات أساسية ومصروفات الكتب الدراسة 500 جنيه وسداد رسوم الكارنية بالرغم من ظروف الصعبة بسبب انتشار فيروس كورونا وعدم حضور الطلاب للمحاضرات وتعطيل الدراسة





وأضافت السيدة: "أخويا فرقة ثالثة وسلم بحث إلكتروني ولم يحضر محاضرات وفلماذا نسدد الرسوم رغم انتهاء التيرم، ولم نستفيد من محاضرات، دفعنا 5840 جنيهًا مصروفات الفصل الدراسي الثاني وأخذت ادارة المعهد 500 جنيه كرسوم كتب غير مسجلة بالفاتورة".





وأوضحت السيدة، أن إدارة المعهد وضعت شروط اساسي لاستلام الأبحاث هو سداد الطلاب للمصروفات الدراسة كاملة، وسداد مصروفات الكتب، كما ان مصروفات الكتب بدون ايصال رسمي، طالبت ولي الامر وزير التعليم العالي بتشديد الرقابة علي معاهد الخاصة .





مصروفات المعاهد

وكشف الدكتور خالد عبدالغفار وزير التعليم العالي، عن أن المصروفات التي دفعها الطلاب للجامعات الخاصة يرجع الأمر فيها إلى الجامعات الخاصة والطلاب والعقود المبرمة بينهم، كما أنه أمر لا يحتاج لقرار وإنما قرار ودي بينهم.





وأضاف الوزير، خلال اتصال لبرنامج "على مسؤوليتي" عبر فضائية "صدى البلد"، أن الدولة المصرية حريصة على حماية المواطنين من تداعيات الفيروس وتضع هذا على رأس أولوياتها، موضحا أن الوزارة الغت كل الامتحانات لسنوات النقل على أن يعد الطلاب بحثًا أو يخضع لاختبار إلكتروني كبديل للامتحانات النمطية.





ولفت إلى أن نتيجة البحث تكون بالنجاح والرسوب ولن يتم إضافتها على المجموع الكلي التراكمي، يستهدف البحث الاطمئنان على فهم واستيعاب الطالب للمنهج الدراسي المقرر عليه، مضيفا أن تحديد موضوعات البحث وكيفية إجرائه متروك للجامعات ومجالس الأقسام وليس دكتور بعينه.





امتحانات المعاهد

كما كشف وزير التعليم العالي والبحث العلمي، عن التفاصيل الكاملة لامتحانات المعاهد العالية الخاصة خلال اجتماع مجلس شئون المعاهد العالية الخاصة.





والغت الوزارة الامتحانات التحريرية والشفوية في الفصل الدراسي الثاني للعام الدراسي 2019/2020 واستبعد الوزارة الدرجات من المجموع الكلي للدرجات في كل السنوات الدراسية (المجموع التراكمي) ويستبدل بتلك الامتحانات.





كما يلتزم الطلاب باعداد رسائل بحثية مقبولة (مقالة بحثية، مشروع بحثي، بحث مرجعي) في المقررات التي كانت تدرس في هذا الفصل، ويكون لكل معهد وضع المعايير والضوابط للتقييم، وإجازة تلك الرسائل بكل معهد على حدة (مع التأكيد على التزام المعاهد بمراجعة الرسائل المقدمة من الطلاب وعدم قبول أية رسائل مقدمة منهم إذا ثبت اقتباسها أو نقلها من رسائل أخرى كليا.





وبالنسبة للمعاهد التي تقوم بتدريبات عملية أو إكلينيكية، تستكمل الفترات التي كانت مقررة للتدريبات العملية بعد انتهاء فترة تعليق الدراسة أو في بداية العام الجامعي الجديد مع اجتياز الطلاب للامتحانات العملية في اللوائح الداخلية للمعاهد بعد استكمالهم لتلك التدريبات.