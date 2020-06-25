"صحة البرلمان": ما فعله "اليوتيوبر" عمرو راضي مخالف للقانون

الخميس 25/يونيو/2020 - 05:52 ص
اليوتيوبر عمرو راضي
اليوتيوبر عمرو راضي
كـسـاب أحـمـد
قال النائب مجدي مرشد، عضو لجنة الصحة بالبرلمان، إن ما قام به "اليوتيوبر" عمرو راضي، مخالف تمامًا للقانون، وخلاف ما يدعي أنه يسير "وفق ما الكتاب بيقول"، مشددًا على أن مثل هذه الممارسة يجب أن تنتهي كون الواقعة خطيرة جدًا، متابعا: "ممكن الدواء ده يكون مغشوش أو غير فعال أو يضر بصحة المرضى وهذا مخالف للقانون". 
 
وأضاف "مرشد"، خلال اتصال هاتفي ببرنامج "التاسعة"، الذي يقدمه الإعلامي وائل الإبراشي، عبر القناة الأولى المصرية، أن القانون يمنع الإعلان عن الأدوية على وسائل التواصل الاجتماعي، كما يجب إصدار ترخيص من وزارة الصحة قبل تخزين أو الإعلان عن هذا الدواء، متابعا: "جايز نيته تكون جيده ولكن ذلك يعد لعب بحياة البشر وعكس ما الكتاب بيقول كما يدعي". 
 
ونصح "مرشد"، الجميع أن يتركوا الأمر إلى المختصين والدولة، كون الأمر خطير جدًا لأنه يمس حياة البشر والمرضى بوجه خاص. 
 
هذا، وتعرض اليوتيوبر عمرو راضي، لانتقادات وهجوم من رواد مواقع التواصل الاجتماعي، بعد نشر الفيديو الذي ظهر فيه عبر حسابه على "إنستجرام"، يدعو المتابعين، لمتابعة بعض الأشخاص في قائمة نشرها مقابل الحصول على بعض الأدوية غير المتوفرة في الأسواق. 
 
رفض بعض مستخدمين مواقع التواصل الاجتماعي هذا الأمر باعتبار أمرا غير لائق، بسبب عدم عثور الكثيرين على هذه الأدوية، في ظل أزمة وباء كورونا حيث سجلت مصر اجمالي مصابين وصل 56 ألف وحوالي 2000 حالة وفاة، كما سجلت بالأمس 1500 حالة اصابة جديدة، و85 حالة وفاة حيث انتشر خلال الساعات الأخيرة هاشتاج "حاسبوا عمرو راضي"، تصدر الهاشتاج محركات البحث عبر جوجل ومواقع التواصل الاجتماعي. 
 
الأدوية الناقصة 
ظهر عمرو راضي في الفيديو عبر حسابه على "إنستجرام"، كان يحمل 10 آلاف علبة من الأدوية وعلب من كمامات الطبية وزجاجات المطهر والكحول، يقول راضي إنهم غير موجودين بالسوق، ودعا المتابعين إلى متابعة قائمة الأشخاص الذين يتابعهم عمرو راضي. 
 
ويعتقد بعض رواد مواقع التواصل الاجتماعي، أن عمرو راضي هو من اشتري هذه الأدوية، من شركات معينة، وقال أحد المعارضين، "بما إن الدولة تعاقب أي شخص يخزن أدوية لازم الشخص ده يتعاقب"، رفض رواد التواصل الاجتماعي تجارة عمرو راضي في صحة المواطنين مقابل الفولو. 

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