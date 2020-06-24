وصفة سهلة لتحضير البيتزا باللحم في المنزل.. جربيها





اليوم سنقدم لكِ عزيزتي وصفة سهلة وبسيطة لتحضير البيتزا باللحم في المنزل، إليك طريقة عمل البيتزا باللحم على الطريقة الأمريكية:





مقادير بيتزا باللحم





- صلصة طماطم : 50 gr

- جبن الشيدر : 70 gr

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- اللحم : 100 gr (متبل مطهي :صلصة باربكيو، بصل، ملح وزيت نباتي)

- زيت الزيتون : 15 gr

- ملح : رشّة (حسب الرغبة)

- الفلفل الأسود : رشّة (حسب الرغبة)

- أوريغانو : رشّة

- طحين : 500 gr

- خميرة : 15 gr

- سكر : رشّة

- الماء : 250 ml

- البيض : 1 pcs

- الزبدة : 5 gr





طريقة تحضير بيتزا باللحم





1- ينخل 500 غرام من الطحين ثم يخلط مع 15 غرام من الخميرة، والسكر والملح.





2- ثم يشكل حفرة في الوسط و يوضع 250 مل من الماء، و 7 غرام من زيت الزيتون وبيضة وتعجن حتى تصبح عجينة.





3- ثم يضاف 5 غرام من الزبدة إليها وتعجن حتى تصبح ناعمة الملمس لتُعطى لاحقاً شكل كرة تزن 180 غ.





4- من ثم تغطى وتترك في مكان دافئ مدة 10 دقائق لتصبح جاهزة للإستعمال.





5- بعد تحضير العجينة، نقوم بتقطيعها حسب المقاس المرغوب به، ومن ثم نعمل على رقها لوضعها في الصينية (حسب رغبة كل شخص)، ثم نضيف المكونات إلى العجينة، وبعدها يتم إدخالها إلى الفرن لمدة 10 إلى 15 دقيقة لتنضج.





6- تقطع البيتزا وتقدم ساخنة.



