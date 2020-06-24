أول تعليق من عمرو راضي بعد الهجوم عليه بسبب "الأدوية مقابل الفولو"

الأربعاء 24/يونيو/2020 - 11:02 م
عمرو راضي
عمرو راضي
مي مرسي
تعرض اليوتيوبر عمرو راضي للهجوم عقب مشاركته لفيديو بجانبه 10 آلاف من أدوية علاج كورونا،والتي قام بالتبرع بها لـ7 مستشفيات بمحافظات مصر، واعتبر عدد كبير من المتابعين ما يفعله عمرو راضي "أدوية مقابل الفولو" وتصدر هاشتاج "#حاسبو_عمر_راضي" على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك".

وقام عمرو راضي بالرد على هذا الهجوم من خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي وائل الإبراشي في حلقة خاصة من برنامج "التاسعة"،قائلا أنه قام بنشر هذه الفيديوهات ليعلم الجميع بالشركة التي تقوم بإنتاج هذه الأدوية لمن يحتاج هذه الأدوية لقلتها في السوق، وأنه قام بالتبرع بهذه الأدوية ولك يأخذها لأهل بيته.

وأضاف "راضي" أنه وقت إعلان هذه الفيديوهات كانت هذه الأدوية بالفعل يتم توزيعها على المستشفيات،وأنه لم يقوم بإذاعة هذه الفيديوهات لزيادة المتابعين بل لنصح من يستطيع مساعدة المستشفيات أن يقوم بذلك من خلال هذه الشركة.

وتابع عمرو راضي أنه قام بإستخدام الوسائل القانوينة لأخذ الأدوية من هذه الشركة لأنهم رفضو أخذه كل هذه الكمية بدون معرفتهم أين ستذهب هذه الأدوية فقام بإستخدام جمعية خيرية ليتبرع بهذه الأدوية للمستشفيات.

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