داليا مصطفى: أجمل شئ في الكون الأصدقاء

الأربعاء 24/يونيو/2020 - 10:57 م
داليا مصطفى
داليا مصطفى
روان هيثم
نشرت الفنانة داليا مصطفى صورة جديدة لها عبر حسابها الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".

وظهرت داليا مصطفى في هذه الصورة برفقة صديقتها، وعلقت قائلة: "أجمل شئ في الكون الاصدقاء اللي هما اخوات وحشتيني".

يذكر أن آخر أعمال داليا مصطفى مشاركتها في مسلسل "البيت الكبير"، وقامت بتجسيد دور ريم، وينتمي لنوعية الأعمال الدرامية الطويلة ذات 60 حلقة، وتدور أحداثة حول خلافات الإرث.

ويشارك في بطولته عدد كبير من الفنانين من ضمنهم الفنانة لوسي وسوسن بدر ودينا المصري وسناء يوسف ومجدي كمال وطارق صبري، والمسلسل من إخراج محمد النقلي.

أخبار تهمك

عاجل.. إثيوبيا تواصل التصعيد ضد مصر بتصريحات استفزازية

منذ حوالي 9 ساعات

شرط الأهلي للموافقة على رحيل صالح جمعة

منذ حوالي 4 ساعات

"قواعد عسكرية وسفن مُرعبة وطائرات فتاكة".. القوات المسلحة تتحول إلى قوة عظمى في عهد السيسي

منذ يوم

اتحاد الكرة يرد على إلغاء الدوري بعد الكشف عن حالات كورونا

منذ حوالي 8 ساعات

الزمالك يكشف حقيقة مفاوضاته لضم نجم منتخب مصر

منذ ساعتين و 21 دقيقة

بشرى سارة.. مجلس الوزراء يكشف موعد تراجع إصابات كورونا (فيديو)

منذ حوالي 14 ساعة

استشهد وهو ذاهب لعمله.. قصة طبيب أبكى كفر الشيخ: لم يأخذ يوما إجازة

منذ حوالي 12 ساعة

عقوبة ضخمة في انتظار الزمالك حال اصراره على عدم استكمال الدوري

منذ ساعتين و 18 دقيقة

عاجل.. "الصحة": تسجيل 1420 إصابة إيجابية جديدة لفيروس كورونا.. و85 حالة وفاة

منذ ساعة و نصف

توجيه عاجل من الرئيس السيسي بشأن القضية الليبية

منذ حوالي 5 ساعات

أول صدام بين الأهلي والمقاولون بسبب صفقة طاهر

منذ حوالي 3 ساعات

عاجل.. مصادر تكشف تطورات عودة الموظفين وإلغاء الإجازة الاستثنائية

منذ حوالي 7 ساعات

"دي أس ميديا" تستحوذ على أغاني "آمال ماهر"

منذ حوالي 5 ساعات

التفاصيل الكاملة لمحاولة الإطاحة بترامب واغتياله

منذ حوالي 8 ساعات

عاجل - الزمالك يُقرر عدم استكمال الدوري.. ويوجه رسالة نارية إلى الأهلي

منذ حوالي 6 ساعات

عاجل - الأهلي يحسم موقفه النهائي من ضم رمضان صبحي

منذ ساعة و 25 دقيقة
ads

تصويت

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

الأكثر قراءة
09:44 م

عاجل.. "الصحة": تسجيل 1420 إصابة إيجابية جديدة لفيروس كورونا.. و85 حالة وفاة

عاجل.. مصادر تكشف تطورات عودة الموظفين وإلغاء الإجازة الاستثنائية

03:51 م

عاجل - الأهلي يحسم موقفه النهائي من ضم رمضان صبحي

09:55 م

اتحاد الكرة يرد على إلغاء الدوري بعد الكشف عن حالات كورونا

03:35 م

استشهد وهو ذاهب لعمله.. قصة طبيب أبكى كفر الشيخ: لم يأخذ يوما إجازة

11:32 ص

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: نجوم الصحافة فى سماء أم كلثوم

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: 10 انفرادات عن «لن أعيش فى جلباب أبى» بعد 24 عامًا من عرضه

رشا سمير
رشا سمير

د. رشا سمير تكتب: توارد خواطر ام سطو مع سبق الاصرار والترصد؟!