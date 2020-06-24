عمرو محمود ياسين يستعد لعمل درامي جديد بموسم رمضان 2021

الأربعاء 24/يونيو/2020 - 10:52 م
عمرو محمود ياسين
عمرو محمود ياسين
روان هيثم
حقق المؤلف عمرو محمود ياسين نجاحا كبيرًا كالمعتاد من أعماله الفنية، بموسم رمضان 2020 من خلال مشاركته في مسلسل "ونحب تاني ليه".

وبحسب أنباء صحفية تعاقد "عمرو" على عمل فني جديد له سوف يتم طرحه في موسم دراما رمضان 2021، ورفض الكشف عن تفاصيل هذا العمل حتى يتم الانتهاء منه.


وفي سياق منفصل تدور أحداث “ونحب تاني ليه” فى إطار إجتماعي رومانسي تتخلله بعض المشاهد الكوميدية، حول مشاكل الزوجين والأسرة بشكل عام حيث تتم مناقشة قضية من واقع المجتمع ويعانى منها معظم الأزواج، وقد حقق نجاحاً كبيرًا ونال محبة الجميع.

وشارك في بطولته كل من ياسمين عبد العزيز، كريم فهمي، شريف منير، كريم العمري، تارا عماد، سوسن بدر، وإسلام جمال، وبدرية طلبة، وإيمان السيد، وليلى عز العرب، وتارا عماد، وصبا الرافعى، وعدد آخر من الفنانين، من إخراج مصطفى فكري، وتأليف عمرو محمود ياسين.

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