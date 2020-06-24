في ذكرى ميلاده.. صلاح نظمي تزوج من أرمينية وأدخلها الإسلام.. والسبب وراء اختيار اسمه

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تحل اليوم ذكرى ميلاد الفنان الكبير صلاح نظمي، صاحب ملامح حادة، تميز بأدوار الشر، وأيقن تمثيل الشخصيات الجادة الذي صار احدى العلامات البارزة في السينما.



كان "نظمي" يسكن قديمًا في منطقة كوبري القبة، وهناك رأى زوجته أليس يعقوب، لأول مرة، ذات أصول أرمينية، وطلب زواجها من أخيها، ووافق، وتزوجا في 9 أكتوبر عام 1951.



شهد الفنانان شكري سرحان، وصلاح سرحان، على عقد زواج صلاح نظمي من زوجته الأرمينية، وفي محاولة من شكري سرحان للتأكد من مشاعر الزوجة طلب من "نظمي" أن يدعوها للإسلام



وافقت الزوجة قائلة: "سأفعل ذلك من أجلك"، وبدلت اسمها وسُميت رقية نظمي على اسم والدة زوجها.



صلاح الدين أحمد حسن، هو الاسم الحقيقي له اسم "نظمي" جاء بعد أن كان يلقي الشعر في المدرسة، ورآه أحد أساتذته، فسأله: "من نظم هذا الشعر؟"، فرد عليه: "هذا الشعر من نظمي"، فقال المعلم، "إذا فأنت نظمي"، ومنذ ذلك الوقت أصبح اسم نظمي هو لقب العائلة.







