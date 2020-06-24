في ذكرى ميلاده.. صلاح نظمي تزوج من أرمينية وأدخلها الإسلام.. والسبب وراء اختيار اسمه

الأربعاء 24/يونيو/2020 - 10:48 م
صلاح نظمي
صلاح نظمي
ريهام كمال
تحل اليوم ذكرى ميلاد الفنان الكبير صلاح نظمي، صاحب ملامح حادة، تميز بأدوار الشر، وأيقن تمثيل الشخصيات الجادة الذي صار احدى العلامات البارزة في السينما.

كان "نظمي" يسكن قديمًا في منطقة كوبري القبة، وهناك رأى زوجته أليس يعقوب، لأول مرة، ذات أصول أرمينية، وطلب زواجها من أخيها، ووافق، وتزوجا في 9 أكتوبر عام 1951.

شهد الفنانان شكري سرحان، وصلاح سرحان، على عقد زواج صلاح نظمي من زوجته الأرمينية، وفي محاولة من شكري سرحان للتأكد من مشاعر الزوجة طلب من "نظمي" أن يدعوها للإسلام

وافقت الزوجة قائلة: "سأفعل ذلك من أجلك"، وبدلت اسمها وسُميت رقية نظمي على اسم والدة زوجها.

صلاح الدين أحمد حسن، هو الاسم الحقيقي له اسم "نظمي" جاء بعد أن كان يلقي الشعر في المدرسة، ورآه أحد أساتذته، فسأله: "من نظم هذا الشعر؟"، فرد عليه: "هذا الشعر من نظمي"، فقال المعلم، "إذا فأنت نظمي"، ومنذ ذلك الوقت أصبح اسم نظمي هو لقب العائلة.



أخبار تهمك

أول صدام بين الأهلي والمقاولون بسبب صفقة طاهر

منذ حوالي 3 ساعات

عاجل - الأهلي يحسم موقفه النهائي من ضم رمضان صبحي

منذ ساعة و 8 دقيقة

شرط الأهلي للموافقة على رحيل صالح جمعة

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل - الزمالك يُقرر عدم استكمال الدوري.. ويوجه رسالة نارية إلى الأهلي

منذ حوالي 6 ساعات

استشهد وهو ذاهب لعمله.. قصة طبيب أبكى كفر الشيخ: لم يأخذ يوما إجازة

منذ حوالي 12 ساعة

عاجل.. "الصحة": تسجيل 1420 إصابة إيجابية جديدة لفيروس كورونا.. و85 حالة وفاة

منذ ساعة و 19 دقيقة

توجيه عاجل من الرئيس السيسي بشأن القضية الليبية

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل.. إثيوبيا تواصل التصعيد ضد مصر بتصريحات استفزازية

منذ حوالي 9 ساعات

"قواعد عسكرية وسفن مُرعبة وطائرات فتاكة".. القوات المسلحة تتحول إلى قوة عظمى في عهد السيسي

منذ يوم

الزمالك يكشف حقيقة مفاوضاته لضم نجم منتخب مصر

منذ ساعتين

عاجل.. مصادر تكشف تطورات عودة الموظفين وإلغاء الإجازة الاستثنائية

منذ حوالي 7 ساعات

اتحاد الكرة يرد على إلغاء الدوري بعد الكشف عن حالات كورونا

منذ حوالي 7 ساعات

"دي أس ميديا" تستحوذ على أغاني "آمال ماهر"

منذ حوالي 5 ساعات

التفاصيل الكاملة لمحاولة الإطاحة بترامب واغتياله

منذ حوالي 7 ساعات

بشرى سارة.. مجلس الوزراء يكشف موعد تراجع إصابات كورونا (فيديو)

منذ حوالي 14 ساعة

عقوبة ضخمة في انتظار الزمالك حال اصراره على عدم استكمال الدوري

منذ ساعتين
ads

تصويت

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

الأكثر قراءة
09:44 م

عاجل.. "الصحة": تسجيل 1420 إصابة إيجابية جديدة لفيروس كورونا.. و85 حالة وفاة

عاجل.. مصادر تكشف تطورات عودة الموظفين وإلغاء الإجازة الاستثنائية

03:51 م

عاجل - الأهلي يحسم موقفه النهائي من ضم رمضان صبحي

09:55 م

اتحاد الكرة يرد على إلغاء الدوري بعد الكشف عن حالات كورونا

03:35 م

استشهد وهو ذاهب لعمله.. قصة طبيب أبكى كفر الشيخ: لم يأخذ يوما إجازة

11:32 ص

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: نجوم الصحافة فى سماء أم كلثوم

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: 10 انفرادات عن «لن أعيش فى جلباب أبى» بعد 24 عامًا من عرضه

رشا سمير
رشا سمير

د. رشا سمير تكتب: توارد خواطر ام سطو مع سبق الاصرار والترصد؟!