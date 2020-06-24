قبل عودته.. تعرف على ترتيب الدوري المصري

الأربعاء 24/يونيو/2020 - 10:30 م
الأهلي والزمالك
الأهلي والزمالك
علي خلاف

تترقب جماهير وعشاق بطولة الدوري المصري الممتاز من جديد بعد توقف المسابقة منذ شهر مارس الماضي بسبب تفشي فيروس كورونا المستجد المعروف بـ كوفيد-19 في مصر وإصابة عشرات الآلاف في مصر.

عودة الدوري المصري 

قرر  الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء المصري السماح بعودة كافة الأنشطة الرياضية في مصر، ومنها بطولة الدوري المصري الممتاز لكرة القدم وذلك ضمن إطار خطة التعايش السلمي مع فيروس كورونا المستجد المعروف بـ كوفيد-19 في مصر.

ويدرس الاتحاد المصري لكرة القدم برئاسة اللجنة الخماسية المكلفة بإدارة مهام الجبلاية، تحديد موعد استئناف بطولة الدوري المصري الممتاز مع كافة الأندية والمدريين الفنيين وذلك بعد عمل مسحات فيروس كورونا المستجد وأخذ كافة الإجراءات الاحترازية من الوباء العالمي.

ترتيب الدوري المصري قبل عودته 

ويتسعرض موقع الفجر الرياضي لمتابعيه الكرام فيما يلي جدول ترتيب الدوري المصري الممتاز لكرة القدم والذي يتصدره الأهلي برصيد 49 نقطة ويلاحقه المقاولون العرب في المركز الثاني برصيد 33 نقطة ليصبح الترتيب كاملا كالآتي:-

1- الأهلي 49 نقطة 

2- المقاولون العرب 33 نقطة 

3- بيراميدز 32 نقطة

4- الزمالك 31 نقطة 

5- الاتحاد السكندري 27 نقطة 

6- سموحة 25 نقطة

7- إنبي 25 نقطة 

8- الإنتاج الحربي 23 نقطة 

9- الإسماعيلي 22 نقطة 

10- المصري 20 نقطة 

11- الجونة 20 نقطة 

12- حرس الحدود 19 نقطة

13- أسوان 18 نقطة 

14- طلائع الجيش 17 نقطة 

15- طنطا 16 نقطة 

16- وادي دجلة 15 نقطة 

17- مصر المقاصة 14 نقطة 

18- إف سي مصر 11 نقطة.

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