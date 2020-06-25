"اليوتيوبر" عمرو راضي: فيديوهات الأدوية لعمل الخير

الخميس 25/يونيو/2020 - 12:52 ص
اليوتيوبر عمرو راضي
اليوتيوبر عمرو راضي
كـسـاب أحـمـد
قال "اليوتيوبر" عمرو راضي، إنه مقاطع الفيديو الأخيرة والمتعلقة بأدوية فيروس كورونا، ليست من قبيل التجارة، بل من أجل دعم ومساندة الدولة المصرية والمرضى في ظل جائحة كورونا، مشددًا على أنه دفع أموال هذه الأدوية من ماله الخاص ولديه "الفواتير" التي تؤكد ذلك، متابعًا: "أنا عاوز اساعد الحالات الحرجة في المستشفيات وده اللي أنا عملته.. من قبيل عمل الخير.. وأنا مش أول مرة أعمل فيها خير".

وأضاف "راضي" خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "التاسعة"، الذي يقدمه الإعلامي وائل الإبراشي، عبر القناة الأولى المصرية، أنه يتمتع بشهرة فى المجتمع المصرى، وعليه دور فى دعم ومساندة الدولة المصرية فى وقت الأزمات، معقبًا: "أنا إعلامى وأعى وأدرك ما أقوله.. الرسول قال تصدقوا سرًا وعلانية..وأنا بعمل كدا علشان الأجيال الناشئة". 

وأكد "راضي"، أن المستشفيات المصرية بها حالات حرجة فى ظل كورونا، وهدفى من وراء الفيديوهات أن أنقذ هؤلاء وهذا ما قمت به، وتابع:" أثناء نشر الفيديو كان يتم توزيع الأدوية على المستشفيات".

هذا، وتعرض اليوتيوبر عمرو راضي، لانتقادات وهجوم من رواد مواقع التواصل الاجتماعى، بعد نشر الفيديو الذى ظهر فيه عبر حسابه على "انستجرام"، يدعو المتابعين، لمتابعة بعض الأشخاص فى قائمة نشرها مقابا الحصول على بعض الأدوية غير المتوفرة فى الأسواق.

رفض بعض مستخدمين مواقع التواصل الاجتماعي هذا الأمر باعتبار أمرا غير لائق، بسبب عدم عثور الكثيرين على هذه الأدوية، في ظل أزمة وباء كورونا حيث سجلت مصر اجمالي مصابين وصل 56 الف وحوالي 2000 حالة وفاة، كما سجلت بالأمس 1500 حالة اصابة جديدة، و85 حالة وفاة حيث انتشر خلال الساعات الأخيرة هاشتاج "حاسبوا عمرو راضى"، تصدر الهاشتاج محركات البحث عبر جوجل ومواقع التواصل الاجتماعي.

تعرض اليوتيوبر عمرو راضي، لانتقادات وهجوم من رواد مواقع التواصل الاجتماعي، بعد نشر الفيديو الذى ظهر فيه عبر حسابه على "انستجرام"، يدعو المتابعين، لمتابعة بعض الأشخاص فى قائمة نشرها مقابا الحصول على بعض الأدوية غير المتوفرة فى الأسواق.

رفض بعض مستخدمين مواقع التواصل الاجتماعي هذا الأمر باعتبار أمرا غير لائق، بسبب عدم عثور الكثيرين على هذه الأدوية، في ظل أزمة وباء كورونا حيث سجلت مصر اجمالي مصابين وصل 56 الف وحوالي 2000 حالة وفاة، كما سجلت بالأمس 1500 حالة اصابة جديدة، و85 حالة وفاة حيث انتشر خلال الساعات الأخيرة هاشتاج "حاسبوا عمرو راضى"، تصدر الهاشتاج محركات البحث عبر جوجل ومواقع التواصل الاجتماعي.

الأدوية الناقصة
ظهر عمرو راضي في الفيديو عبر حسابه على "انستجرام"، كان يحمل 10 آلاف علبة من الأدوية وعلب من كمامات الطبية وزجاجات المطهر والكحول، يقول راضي إنهم غير موجودين بالسوق، ودعا المتابعين إلى متابعة قائمة الأشخاص الذين يتابعهم عمرو راضى.

ويعتقد بعض رواد مواقع التواصل الاجتماعى، أن عمرو راضى هو من اشتري هذه الأدوية، من شركات معينة، وقال أحد المعارضين، "بما إن الدولة تعاقب أى شخص يخزن أدوية لازم الشخص ده يتعاقب"، رفض رواد التواصل الاجتماعي تجارة عمرو راضي في صحة المواطنين مقابل الفولو.

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