المجلس التنفيذي بالإسكندرية يوافق على تغيير أسماء بعض الشواطئ

الأربعاء 24/يونيو/2020 - 10:28 م
بوابة الفجر
محمد رجب - دينا حسن
وجه اللواء محمد الشريف محافظة الإسكندرية، خلال ترأسه جلسة المجلس التنفيذي اليوم، الشكر لجيش مصر الأبيض وجميع العاملين بالقطاع الصحي على ما يبذلونه من جهد لتخطي جائحة فيروس كورونا المستجد، مؤكدا أن جميع الأجهزة التنفيذية بذلت قصارى جهدها في كافة المجالات خلال الفترة الأخيرة في ظل الجائحة.
 وأضاف أن انعقاد جلسة اليوم لمناقشة أمور هامة وعاجلة تهم المواطن السكندري وتم اتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية والوقائية لانعقادها، فجميعا نعمل لمصلحة الإسكندرية ومواطنيها ولن نسمح بأي تقصير أو تجاوز  فى حقهم. 

ووافق المجلس التنفيذي على عدة قرارات أهمها تغيير بعض اسماء شواطئ المحافظة، بما يتناسب مع أهم الشخصيات التاريخية السكندرية، وذلك في إطار تفعيل بروتوكول التعاون بين محافظة الإسكندرية والجامعة الألمانية بالقاهرة في مجال تطوير وتحديث مدينة الإسكندرية وتطبيق مفردات المشروع الرئاسي " الهوية البصرية " بالمحافظة والبدء بمشروع تطوير الكورنيش، وكذا الموافقة على مقترح الرؤية المستقبلية لشواطئ الإسكندرية والمتضمنة تخصيص نسبة ٣٠٪؜ من إجمالي الكبائن بشاطئ استانلي، وذلك للإيجار اليومي وزيادة موارد المحافظة والحفاظ على المال العام، وكذا تخصيص شاطئ النخيل لجمعية ٦ أكتوبر التعاونية وتحصيل المقابل المادي اللازم خلال السنوات المتفق عليها، بما يعود بالنفع على المحافظة.

كما وافق المجلس على توصيات اللجنة العليا المشكلة بقرار المحافظ رقم ٢٠٤٣ لسنة ٢٠١٦ لإعادة دراسة توفيق أوضاع المحال التجارية والعامة والصناعية والوحدات الإدارية، بما يتوافق مع الأسعار السوقية الحالية ويحقق الاستفادة للإسكندرية، وكذا الموافقة على مقترح توفيق أوضاع المتعدين علي مساكن الإسكان الاقتصادي بالمحافظة، وتوفيق أوضاع ٣٢٠ وحدة بإسكان الشباب المشغولة على سبيل الاستضافة وتقيم المحلات بنطاق حي العجمي وطرحها للاستغلال، حفاظا على أموال الدولة واستعادة هيبتها.

على الصعيد ذاته تمت الموافقة على إلغاء التخصيص الصادر لصالح نقابة الزراعيين عن قطعة الأرض بواجهة ٣٠ م تقريبا بمنطقة سابا باشا وذلك لعدم إقامة النشاط وكذا عدم سداد المستحقات المالية، والحفاظ على أموال الدولة، فضلا عن الموافقة على اعتماد تقسيم الأرض رقم ١٩٧ بتقسيم الفضالي بين الهيئة العامة للأبنية التعليمية ومديرية الشباب والرياضة لإقامة مدرسة ثانوي على مسطح ٢٢٥٠ متر ومركز شباب على مسطح ١٥٠٠ متر.

جاء ذلك بحضور اللواء عبد الفتاح إيراهيم نائب مدير الأمن، واللواء عبد الفتاح تمام سكرتير عام المحافظة وأمين سر المجلس، أحمد جمال نائب المحافظ، والدكتورة جاكلين عازر نائب المحافظ، واللواء خالد جمعة السكرتير العام المساعد،  ووكلاء الوزارة ومديري المديريات، ورؤساء الأحياء، وجميع الجهات التنفيذية والأمنية بالمحافظة.

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