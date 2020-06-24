هولندا تكشف عن موعد عودة الجماهير للملاعب

الأربعاء 24/يونيو/2020 - 10:28 م
بوابة الفجر
وكالات

 

 

كشف مارك روته، رئيس الوزراء الهولندي، مساء اليوم الأربعاء، عن موعد عودة جماهير الكرة للمدرجات مرة أخرى.

 

وأكد روته عزم بلاده السماح للجماهير بالعودة إلى استادات كرة القدم اعتبارا من مطلع سبتمبر المقبل.

 

وقال روته إنه يتعين خلال ذلك الالتزام بمسافة 5ر1 بين كل شخص وآخر، وهو ما يعني أن نسبة الاشغال ستكون في العديد من الاستادات الثلث بحد أقصى.

 

وسيتم حظر الهتافات إذ تعتزم الحكومة منع الجماهير من الغناء أو من الصياح وذلك تجنبا لانتشار فيروس كورونا.

 

كان الاتحاد الهولندي لكرة القدم أعلن في أبريل الماضي إنهاء الموسم الحالي للدوري دون تحديد بطل بسبب تداعيات الجائحة.

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