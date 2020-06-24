التنمية المحلية: سحب الترخيص والإغلاق لمن يخالف الإشتراطات الصحية في المطاعم أو الكافيهات

وأضاف أنه لابد من الالتزام بالتباعد، على أن أعياد الميلاد وغيرها والتجمعات للأسر داخل المطاعم والكافيهات محظورة، وفي حالة دخول أسرة أكثر من 6 أفراد ممنوع دخولها، مشيرًا إلى أن المكان يتم تطهيرها باستمرار وتعقيمه أثناء اليوم، على أن يفضل استخدام المفارش ومحتويات الأطعمة ذات الاستخدام الأحادي.وتابع أن الحمامات تنظف وتطهر بعد كل متردد عليها، بالإضافة إلى علامات استرشادية في الأرض للتباعد، بالإضافة إلى أن الأسانسير تستخدم طاقته بنسبة 50 %، وسلة المهملات يتم التعامل معها بالأقدام، فضلًا عن أن العمالة داخل المطاعم لابد من تطبيق التباعد بينهم.واستكمل حديثه، بأن الشيشة والأوبن بوفيه ممنوعين تمامًا، موضحًا أن نسبة الـ25 % تطبق عن طريق الحجر بالهاتف، بالإضافة إلى أنه لابد من تواجد جهاز كاشف حراري داخل كل المنشآت ويخضع كل متردد على أي من تلك المنشآت للكشف على درجة الحرارة.وواصل، بأن الدمينو والطاولة وغيرها من الألعاب الترفيهية ممنوعة تمامًا داخل الكافيهات والمقاهي، على أن يكون العاملين بالمنشآت يخضعون للكشف الحراري، وفي حالة إذا كانت درجة حرارته مرتفعة سيعود إلى منزله.وأضاف قاسم، بأن الوحدة المحلية تجبر المقاهي والمطاعم بالالتزام بالإقرار الذي سيوقع عليه أصحاب تلك المنشآت، وفي حالة عدم التزامهم، ستوقع عليهم العقوبات، بالإضافة إلى أن العاملين والمترددين لابد من ارتدائهم للكمامات أثناء فترة العمل والاستعانة بالمطهرات أيضًا، مشيرًا إلى أن كل تلك القرارات ستنفذ بحذافيرها، وما يؤكد ذلك التزام الجميع بارتداء الكمامات منذ فرضها في المواصلات وغيرها.وتابع أن الالتزام لأصحاب تلك المنشآت شرطًا أساسيًا، وإلا سيتم سحب التراخيص الخاصة بمنشآتهم وإغلاقها تمامًا، موضحًا أن الأندية أيضًا ستطبق نفس القواعد والاشتراطات الاحترازية، مشيرًا إلى أن كل الصحة وهيئة سلامة الغذاء وقطاع التفتيش والرقابة بالإضافة للقطاع المدني أيضًا، سيتابعون بشكل مستمر أي مخالفات.وأضاف أن جميع المحافظات يمتلكون غرف عمليات لتلقي الشكاوى الخاصة بمخالفات أي من المنشآت على رقم 01150606783، وفي حالة رصد أي مخالفة سيتم سحب تراخيص وتشميع المنشأة.