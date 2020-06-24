رسميا.. عرض الجزء الثاني من فيلم 'غبي منه فيه'

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أعلن المنتج راني مسحال عن عرض الجزء الثاني من فيلم "غبي منه فيه" بعد عودة شركة دانا المنتجة له، بالاضافة الى تعاقده لانتاج أربعة أفلام لهذا العام.



وتوالت العديد من التعليقات من الجمهور فرحيين بعرض الجزء الثاني، حيث علق أحد المتابعين قائلاً: "مستنيين جدًا بس مش هيبقا ليه طعم من غير وجود الفنان حسن حسني وطلعت زكريا الله يرحمهم يارب".



وشارك في بطولة الجزء الأول من "غبي منه فيه" كل من حسن حسني، هاني رمزي، نيللي كريم، طلعت زكريا، وآخرون، تأليف أحمد عبد الله، إخراج رامي إمام.