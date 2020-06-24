خاص.. ابن شقيق العندليب يوضح القصة الكاملة لخلاف عبد الحليم حافظ مع صلاح نظمي

الأربعاء 24/يونيو/2020 - 10:41 م
ابن شقيق العندليب
ابن شقيق العندليب
ريهام كمال
كشف محمد شبانة، نجل شقيق العندليب الأسمر عبد الحليم حافظ، القصة الكاملة لخلاف العندليب مع الفنان صلاح نظمي.

وقال شبانة في تصريح خاص لـ"الفجر الفني": "سُئل حليم في برنامج إذاعي "من هو الفنان الأثقل ظلًا؟، فجاءت إجابته "صلاح نظمي"، ليصاب نظمي بحالة من الغضب ويقرر رفع دعوى قضائية ضد العندليب".

وتابع: "رفع عليه قضية اتهمه فيها بالسب والقذف والتشهير، لتقضي المحكمة برفض الدعوى وبراءة حليم بعدما أكد المحامي لبيب معوض، الذي ترافع عنه أمام القاضي أنه ما كان يقصد شخص نظمي وإنما كان يتحدث عن طبيعة الأدوار التي يؤديها وهو ما يعد مدح في حقه، استطاع أن يتقن أدواره بصورة كبيرة".

وأضاف: "انتهى الخلاف وتم الصلح بينهم، وشارك مع العندليب في فيلم "أبي فوق الشجرة"، وبعد وفاة حليم وتحديدًا في الذكرى الـ12 تحدث عنه بشكل جيد، وقال عنه بأنه لا يوجد في انسانيته".

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