الصحة المغربية تسجل 563 إصابة جديدة بفيروس كورونا

الأربعاء 24/يونيو/2020 - 10:19 م
بوابة الفجر
الصحة المغربية تسجل 563 إصابة جديدة بفيروس كورونا

أعلنت وزراة الصحة المغربية، اليوم الأربعاء، عن تسجيل أعلى حصيلة يومية في إصابات فيروس كورونا المستجد منذ تفشيه بالمملكة، لتسجل 563 حالة إصابة مؤكدة جديدة خلال الـ24 ساعة الماضية، ليرتفع إجمالي المصابين بالفيروس إلى 10907 حالة.

ولفتت الصحة المغربية إلى تسجيل حالتي وفاة جديدتين، ليصل عدد الوفيات إلى 216 حالة منذ بداية انتشار الفيروس في البلاد، وتم التأكد من 61 حالة شفاء إضافية ليرتفع العدد الإجمالي لحالات التعافي إلى 8468.

ودعت المواطنين إلى الالتزام بقواعد النظافة والسلامة الصحية، والانخراط في التدابير الاحترازية التي اتخذتها السلطات المغربية.

هذا ويواجه العالم منذ شهر يناير الماضي، أزمة متدهورة ناتجة عن تفشي فيروس كورونا، الذي بدأ انتشاره منذ ديسمبر 2019 من مدينة ووهان الصينية وأدى إلى خسائر ضخمة في كثير من قطاعات الاقتصاد خاصة النقل والسياحة والمجال الترفيهي، وانهيار البورصات العالمية وتسارع هبوط أسواق الطاقة.

وعلى مستوى العالم، تجاوز عدد الإصابات بفيروس كورونا الذي ظهر لأول مرة في وسط الصين نهاية العام الماضي لـ 9,453 مليون إصابة، بينهم أكثر من 482 ألف حالة وفاة، وأكثر من 5,112 مليون حالة شفاء.

وعُطلت الدراسة في عدد من الدول حول العالم، إلى جانب إلغاء العديد من الفعاليات والأحداث العامة وعزل مئات ملايين المواطنين وفرض قيود كلية على حركة المواطنين، كما أوقفت عدة دول الرحلات الجوية والبرية بين بعضها البعض خشية استمرار انتشار الفيروس.

وحذرت منظمة الصحة العالمية، من أن انتشار فيروس كورونا "يتسارع" ولكن تغيير مساره لا يزال ممكنا، داعية الدول إلى الانتقال إلى مرحلة "الهجوم" عبر فحص كل المشتبه بإصابتهم ووضع من خالطوهم في الحجر.

ويذكر أن الصحة العالمية، صنفت فيروس كورونا بـ"وباء عالميًا"، في يوم 11 مارس الماضي، مؤكدة على أن أعداد المصابين تتزايد بسرعة كبيرة.

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