التعليم تكشف حقيقة تسريب امتحان اللغة الإنجليزية للثانوية العامة

نفت مصادر بغرفة العمليات الخاصة لامتحانات الثانوية العامة بوزارة التربية والتعليم، ما تم تداوله خلال الساعات القليلة الماضية بشأن تسريب امتحان مادة اللغة الانجليزية المقرر عقده غدا الخميس علي مستوي جمهورية مصر العربية.

وقالت المصادر إن الورق المتداول ليس له علاقة بامتحان الغد وإن ما يقوم بتداول الصور غرضه البلبة وخلق حالة ارتباك بين الطلاب.

وطالبت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، الطلاب بعدم الانسياق وراء صفحات السوشيال ميديا والتركيز في امتحان اللغة الانجليزية غدا.

وطالبت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، الطلاب بعدم الانسياق وراء صفحات السوشيال ميديا والتركيز في امتحان اللغة الانجليزية غدا.





كانت امتحانات الثانوية العامة، انطلقت الأحد الماضي بمادة اللغة العربية، على مستوى الجمهورية، وسط انتشار أمني مُكثف من قوات الشرطة خارج اللجان، ومتابعة كاملة من المحافظين كافة، بالتنسيق مع وزارتي التعليم والتنمية المحلية.





وبلغ إجمالي عدد الطلاب 652 ألفا و289، داخل 56 ألف 591 لجنة فرعية، وسيتم استخدام 16 ألفا و575 جهازا لقياس درجة حرارة الطلاب، ضمن الإجراءات الاحترازية التي تطبقها الدولة للحد من انتشار فيروس كورونا المُستجد (كوفيد -19).





وقال وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، طارق شوقي: إن حالات الاشتباه في كورونا بامتحانات الثانوية العامة، لاتتجاوز 10 طلاب على مستوى الجمهورية، مشددًا على تطبيق الإجراءات الاحترازية كافة، وتعقيم اللجان قبل كل امتحان.





وأشار في تصريحات تليفزيونية، إلى التنسيق مع وزارة الداخلية لتخصيص حرم آمن بشأن تواجد أولياء الأمور أمام لجان الثانوية العامة، منعًا للزحام، وحفاظًا على الجميع من خطورة انتشار فيروس كورونا المُستجد، مؤكدًا في سياق آخر أن اعتذارات الطلاب والمدرسين عن الامتحانات قليل جدًا.



