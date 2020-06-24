بهذه الطريقة.. ليلى علوي تعبر عن رد الشباب بعد رفع الحظر

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عبرت النجمة ليلي علوي عن توقعها لرد فعل الشباب بعد قرار الحكومة أمس بإعادة فتح المقاهي مرة أخري بعد إغلاق أكثر من ثلاثة أشهر، حيث شاركت جمهورها بمقطع فيديو من فيلم "آي آي " .



وكتبت عبر حسابها بموقع "انستجرام" :"لما تعرف أن الحظر اتخفف والقهاوي فتحت ، آي آي ، زينب من فيلم آي آي للمخرج الكبير سعيد مرزوق".



فيلم "آي آي"، من إنتاج عام 1992، بطولة ليلى علوي، كمال الشناوي، محمد عوض، أشرف عبدالباقي، ناجي سعد، أمل إبراهيم، إخراج سعيد مرزوق



وكانت علوي، قد وجهت ارسالة شكر للطبيب محمود سامي الذى فقد بصره خلال علاج مصابى فيروس كورونا، حيث نشرت صورة له عبر حسابها بموقع "انستجرام"، معلقة عليها قائلة :"تحية تقدير وإجلال للطبيب محمود سامي، أنت مثال عظيم للتفاني في آداء العمل، وبحضرتك وأمثالك مصر هتقدر تعدي الأزمة دي، وزي ما وقفت مع مصر في أزمتها، مصر كلها واقفة معاك لحد ما تقوم بالسلامة ونتبارك برجوعك للفريق الطبي المصري".

