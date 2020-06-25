بسمة وهبة تهاجم الإخوان: ربنا مسلط عليهم غبائهم

شنت الإعلامية بسمة وهبة، هجومًا حادًا على جماعة الإخوان، بعد حملاتهم المحرضة ضد مصر في الملف الليبي وملف سد النهضة.





وقالت "وهبة"، خلال برنامج "كل يوم" المذاع على فضائية "ON"، إن "الإخوان ولاد الجماعة الإرهابية سواء في قطر أو تركيا، مبيتعلموش أبدًا وربنا مسلط عليهم غبائهم ومش قادرين يفهموا إن شعارتهم مش بتاكل مع المصريين وإن كروت أكاذيبهم حرقت".





وأضافت: "تصريحات الرئيس السيسيى هزيمة لأردوغان الذي يريد أن يدخل ليبيا.. فيما بدأ الإخوان حملات التشكيك وتناول قضايا أخرى للتشويش على خبيتهم التقيلة.. حيث بدأوا حملات ضد تصريحات الرئيس".





وتابع: "ولاد الجماعة الإرهابية شغالين مرتزقة بالأجرة عند تميم وأردوغان وشغالين في التحريض على مصر في ملف سد النهضة"، مؤكدة أن المسار المصري في التعامل مع الأزمات محترم ومحترف.