بسمة وهبة تهاجم الإخوان: ربنا مسلط عليهم غبائهم

الخميس 25/يونيو/2020 - 03:02 ص
بسمة وهبة
بسمة وهبة
كـسـاب أحـمـد
شنت الإعلامية بسمة وهبة، هجومًا حادًا على جماعة الإخوان، بعد حملاتهم المحرضة ضد مصر في الملف الليبي وملف سد النهضة.

وقالت "وهبة"، خلال برنامج "كل يوم" المذاع على فضائية "ON"، إن "الإخوان ولاد الجماعة الإرهابية سواء في قطر أو تركيا، مبيتعلموش أبدًا وربنا مسلط عليهم غبائهم ومش قادرين يفهموا إن شعارتهم مش بتاكل مع المصريين وإن كروت أكاذيبهم حرقت".

وأضافت: "تصريحات الرئيس السيسيى هزيمة لأردوغان الذي يريد أن يدخل ليبيا.. فيما بدأ الإخوان حملات التشكيك وتناول قضايا أخرى للتشويش على خبيتهم التقيلة.. حيث بدأوا حملات ضد تصريحات الرئيس".

وتابع: "ولاد الجماعة الإرهابية شغالين مرتزقة بالأجرة عند تميم وأردوغان وشغالين في التحريض على مصر في ملف سد النهضة"، مؤكدة أن المسار المصري في التعامل مع الأزمات محترم ومحترف.
كما هاجمت حمزة زوبع، قائلة: "حمزة زوبع أراجوز يخدم بقنوات الإخوان.. اتغطي يا زوبع قبل ما تنام بدل أكاذيبك دي، وبدل تقارير الضابط التركي الساقط ابتدائية؟"

الجامعة العربية تدعم مصر في ملف مياه النيل
وكانت جامعة الدول العربية، أعلنت رفضها لأي عمل أو إجراء يمس حقوق كافة الأطراف في مياه النيل، مشددة على أن الأمن المائي لمصر والسودان جزء لا يتجزأ من الأمن القومي العربي، ومؤكدة أهمية استكمال الدراسات الفنية الخاصة بالآثار الاقتصادية لسد النهضة.

جاء ذلك خلال اجتماع وزراء الخارجية العرب أمس الثلاثاء، لبحث أزمة سد النهضة الاثيوبي بناء على طلب مصر وبرئاسة سلطنة عمان والذي عقد عن طريق الفيديو كونفرانس.

وأعرب الوزراء عن التقدير لمبادرة السودان بالدعوة لعقد جولات المفاوضات التي اجريت خلال الفترة من ٢٥ مايو ٢٠٢٠ إلى ١٧ يونيو ٢٠٢٠ من اجل التوصل إلى اتفاق حول قواعد ملء وتشغيل سد النهضة.

ورحب الوزراء بدعوة الامين العامً للامم المتحدة لحث الدول الثلاث على التوصل إلى اتفاقية مشتركة عبر المفاوضات ومساندته لجهود السودان في هذا الصدد.

وأعرب الوزراء عن قلقهم الشديد ازاء تعثر المفاوضات في بعض جوانبها الهامة بين جمهورية مصر العربية وجمهورية السودان وجمهورية اثيوبيا الفيدرالية الديمقراطية،مؤكدين على ضرورة استئناف المفاوضات بحسن نية من اجل التوصل إلى اتفاق عادل يراعي مصالح كافة الاطراف.

وأكد الوزراء على ضرورة امتناع كافة الاطراف عن اتخاذ ايه اجراءات احادية بما في ذلك امتناع اثيوبيا عن البدء في ملء خزان سد النهضة دون التوصل إلى اتفاق مع دولتي المصب حول قواعد ملء وتشغيل السد لما يمثله هذا الاجراء من خرق صريح لاتفاق إعلان المباديء المبرم بين الدول الثلاث في الخرطوم بتاريخ ٢٣مارس٢٠١٥.

كما أكد الوزراء، على ضرورة التزام الدول الثلاث بمباديء القانون الدولي ومبدأ الالتزام بعدم احداث ضرر جسيم ومبدأ الاستخدام المعقول والمنصف للمجاري المائية الدولية ومبدأ التعاون ومبدأ الاخطار المسبق والتشاور.

ودعا الوزراء الدول الثلاث للعودة المفاوضات بحسن النية وبذل الجهود للتواصل إلى توافق يفضي إلى استكمال التفاوض في اسرع وقت ممكن حال قيام اثيوبيا بالاعلان عن عدم بدء الملء بشكل احادي لحين التوصل إلى اتفاق.

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