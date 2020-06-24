شركات السجائر: السوق مستقر ولا يوجد زيادات في الأسعار

أكدت عدد من شركات السجائر الأجنبية العاملة بالسوق المصري أن السوق مستقر والإنتاج مستمر دون توقف ولم يتأثر بأزمة انتشار فيروس كورونا المستجد.





من جانبه أوضح خالد اسماعيل مدير العلاقات الحكومية بشركة جابان توباكو انترناشيونال (JTI)، أن تذبذب السوق خلال الفترة الماضية نتج عن بعض الشائعات عن زيادة أسعار السجائر ما دفع بعض التجار لتخزينها ولكن هذا لن يحدث، مؤكدا أن شركته لن ترفع الأسعار حتى بعد تصديق الرئيس عبد الفتاح السيسي على قانون رسوم تنمية موارد الدولة رقم 83 لسنة 2020 الذي يفرض رسوم على التبغ الخام، مشيرا إلى أن شركته ستتحمل تلك الرسوم ولن تنقلها للمستهلك.





وكانت نشرت الجريدة الرسمية اليوم قرار تصديق الرئيس عبد الفتاح السيسي على قانون تنمية موارد الدولة رقم 83 لسنة 2020، والذي نص على فرض رسوم على التبغ الخام أو غير المُصنع، وفضلات التبغ، بكل أشكاله بوقع (1.5) جنيه عن كل كيلو جرام صافى، والتبغ المُصنع وأنواع أخرى من تبغ مُصنع أو أبدال تبغ مصنع، وتبغ متجانس أو مُجدد، وتبغ الشيشة وخلاصات وأرواح تبغ بواقع 3 جنيهات على كل كيلو جرام صافى.





ولفت اسماعيل، إلى أن اوضاع الشركة مستقرة والمصانع تعمل بكامل طاقتها حتى خلال أزمة فيروس كورونا وتقوم الشركة بدفع رواتب العاملين بشكل منتظم، قائلاً: "حتى مصنع المعسل لم يتوقف عن العمل حيث يقوم بالتصدير لحوالي 85 دولة حول العالم".





ودعا اسماعيل التجار إلى عدم الانسياق وراء الشائعات والحفاظ على استقرار السوق، مؤكدا أن أسعار السجائر لن تزيد خلال الفترة المقبلة، وان الإنتاج مستمر بلا توقف حفاظا على استقرار سوق السجائر في مصر.