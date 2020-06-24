"الغرف التجارية" تكشف عقوبة المطاعم المخالفة للإجراءات الاحترازية

الأربعاء 24/يونيو/2020 - 10:40 م
علاء عز
علاء عز
كـسـاب أحـمـد
قال علاء عز، أمين عام الغرف التجارية، إن هناك ما يقرب من 460 ألف مطعم سياحي وشعبي في مصر، ويعمل بهم ما يقرب من 3.5 مليون عامل، ولذلك تم المطالبة بتشغيل هذا القطاع في ظل أزمة كورونا، خاصة أن أصحاب هذه المطاعم غير قادرين الآن على دفع رواتب العاملين. 

وتابع "عز"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي محمد شردي، ببرنامج "الحياة اليوم"، المذاع على فضائية "الحياة"، مساء الأربعاء، أن كافة المطاعم التي ستفتح سيتم تطبيق فيها الاجراءات الاحترازية بالكامل، وسيكون هناك تفتيش من كافة الجهات الرقابية، وسيتم اغلاق أي مطعم مخالف، وهذه رسالة واضحة للجميع لكي يرتدع الجميع ويلتزم بالإجراءات الاحترازية. 


وفي سياق منفصل، أعلنت وزارة الصحة والسكان، اليوم الأربعاء، خروج 400 من المصابين بفيروس كورونا من مستشفيات العزل والحجر الصحي، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 15935 حالة حتى اليوم.

وأوضح مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، أن عدد الحالات التي تحولت نتائج تحاليلها معمليًا من إيجابية إلى سلبية لفيروس كورونا (كوفيد-19) ارتفع ليصبح 17434 حالة، من ضمنهم الـ 15935 متعافيًا.


وأضاف أنه تم تسجيل 1420 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتًا إلى وفاة 85 حالة جديدة.

وقال إن جميع الحالات المسجل إيجابيتها للفيروس بمستشفيات العزل والحجر الصحي تخضع للرعاية الطبية، وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية.

 

وتابع أن المحافظات التي سجلت أعلى معدل إصابات بفيروس كورونا هي "القاهرة، الجيزة والقليوبية"، بينما سجلت محافظات "البحر الأحمر، مطروح وجنوب سيناء" أقل معدلات إصابات بالفيروس، مناشدًا المواطنين الالتزام بالإجراءات الوقائية والاحترازية واتباع إجراءات التباعد الاجتماعي، خاصة في المحافظات ذات معدلات الإصابة العالية.

 

وذكر أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى اليوم الأربعاء، هو 59561 حالة من ضمنهم 15935 حالة تم شفاؤها وخرجت من مستشفيات العزل والحجر الصحي، و2450 حالة وفاة.

وتواصل وزارة الصحة والسكان رفع استعداداتها بجميع محافظات الجمهورية، ومتابعة الموقف أولًا بأول بشأن فيروس "كورونا المستجد"، واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة ضد أي فيروسات أو أمراض معدية، كما قاما الوزارة بتخصيص عدد من وسائل التواصل لتلقي استفسارات المواطنين بشأن فيروس كورونا المستجد والأمراض المعدية، منها الخط الساخن "105"، و"15335" ورقم الواتساب "01553105105"، بالإضافة إلى تطبيق "صحة مصر" المتاح على الهواتف الذكية.

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

معدلات الإصابة لاجراءات المطاعم المخالفة الغرف التجارية الصحة اليوم الصحة العالمية

أخبار تهمك

عاجل - الأهلي يحسم موقفه النهائي من ضم رمضان صبحي

منذ ساعة

عاجل - الزمالك يُقرر عدم استكمال الدوري.. ويوجه رسالة نارية إلى الأهلي

منذ حوالي 6 ساعات

عاجل.. إثيوبيا تواصل التصعيد ضد مصر بتصريحات استفزازية

منذ حوالي 9 ساعات

بشرى سارة.. مجلس الوزراء يكشف موعد تراجع إصابات كورونا (فيديو)

منذ حوالي 14 ساعة

"دي أس ميديا" تستحوذ على أغاني "آمال ماهر"

منذ حوالي 5 ساعات

عقوبة ضخمة في انتظار الزمالك حال اصراره على عدم استكمال الدوري

منذ أقل من ساعتين

عاجل.. "الصحة": تسجيل 1420 إصابة إيجابية جديدة لفيروس كورونا.. و85 حالة وفاة

منذ ساعة و 14 دقيقة

أول صدام بين الأهلي والمقاولون بسبب صفقة طاهر

منذ ساعتين و 54 دقيقة

توجيه عاجل من الرئيس السيسي بشأن القضية الليبية

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل.. مصادر تكشف تطورات عودة الموظفين وإلغاء الإجازة الاستثنائية

منذ حوالي 7 ساعات

"قواعد عسكرية وسفن مُرعبة وطائرات فتاكة".. القوات المسلحة تتحول إلى قوة عظمى في عهد السيسي

منذ يوم

شرط الأهلي للموافقة على رحيل صالح جمعة

منذ حوالي 4 ساعات

اتحاد الكرة يرد على إلغاء الدوري بعد الكشف عن حالات كورونا

منذ حوالي 7 ساعات

استشهد وهو ذاهب لعمله.. قصة طبيب أبكى كفر الشيخ: لم يأخذ يوما إجازة

منذ حوالي 11 ساعة

الزمالك يكشف حقيقة مفاوضاته لضم نجم منتخب مصر

منذ ساعتين

التفاصيل الكاملة لمحاولة الإطاحة بترامب واغتياله

منذ حوالي 7 ساعات

موضوعات متعلقة

بعد تسجيل 358 إصابة جديدة.. إعلامي: تداعيات الاستهتار بالإجراءات بشعة

غلق 251 مطعما ومحلا لمخالفة إجراءات مجابهة كورونا

السياحة تزف بشرى سارة للمطاعم والكافيتريات التابعة لها

إعلامي يكشف مفاجأة صادمة عن عدد فيروسات كورونا داخل جسم المصابين (فيديو)

رئيس اللجنة العلمية لمكافحة كورونا يكشف مفاجأة بشأن كوررنا

الحكومة تكشف حقيقة توقف استقبال المستشفيات الحكومية للحالات الحرجة

ads

تصويت

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

الأكثر قراءة
09:44 م

عاجل.. "الصحة": تسجيل 1420 إصابة إيجابية جديدة لفيروس كورونا.. و85 حالة وفاة

عاجل - الأهلي يحسم موقفه النهائي من ضم رمضان صبحي

09:55 م

عاجل.. مصادر تكشف تطورات عودة الموظفين وإلغاء الإجازة الاستثنائية

03:51 م

اتحاد الكرة يرد على إلغاء الدوري بعد الكشف عن حالات كورونا

03:35 م

استشهد وهو ذاهب لعمله.. قصة طبيب أبكى كفر الشيخ: لم يأخذ يوما إجازة

11:32 ص

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: نجوم الصحافة فى سماء أم كلثوم

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: 10 انفرادات عن «لن أعيش فى جلباب أبى» بعد 24 عامًا من عرضه

رشا سمير
رشا سمير

د. رشا سمير تكتب: توارد خواطر ام سطو مع سبق الاصرار والترصد؟!