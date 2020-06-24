رامي إمام يوجه رسالة لطلاب الثانوية العامة

الأربعاء 24/يونيو/2020 - 10:13 م
رامي إمام
رامي إمام
روان هيثم
نشر المخرج رامي إمام فيديو جديد له عبر خاصية الاستوري على حسابه الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".

وظهر رامي إمام ينصح طلاب الثانوية العامة قائلاً: "أنتم أبطال وسط فيروس كورونا والظروف اللي بنمر بيها دي ربنا معاكم".

وتابع: "أتمنى ليكم النجاح والتفوف متخافوش هتنجحوا كلكم بتفوق".

يذكر ان آخر أعمال رامي إمام، مسلسل "فلانتينو" وتدور أحداثة في إطار كوميدي أجتماعي، وشارك في بطولته الزعيم عادل إمام ودلال عبد العزيز وهدى المفتي وحمدي المرغني وراندا البحيري.

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