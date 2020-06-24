في مباراة الـ6 أهداف.. إنتر ميلان يتعثر أمام ساسولو في الكالتشيو

الأربعاء 24/يونيو/2020 - 09:59 م
بوابة الفجر
اقتنص ساسولو نقطة ثمينة من أنياب إنتر ميلان، بعد تعادلهم بثلاثة أهداف لكل فريق، في المباراة التي جمعت الفريقين مساء اليوم الأربعاء، ضمن منافسات الجولة السابعة والعشرين من الدوري الإيطالي لكرة القدم.

ورفع انتر رصيده إلى 58 نقطة في المركز الثالث بفارق أربع نقاط خلف لاتسيو وبفارق ثماني نقاط عن يوفنتوس المتصدر فيما ارتفع رصيد ساسولو إلى 33 نقطة في المركز الثاني عشر.

وتقدم ساسولو بهدف مبكر للغاية سجله فرانيشيسكو كابوتو في الدقيقة الرابعة وتعادل البلجيكي الدولي روميلو لوكاكو لانتر بهدف من ضربة جزاء في الدقيقة 41 ثم سجل زميله كريستيان بيراجي هدف التقدم لانتر في الدقيقة الأولى من الوقت بدل الضائع.

وفي الشوط الثاني ، ظلت النتيجة على حالها حتى سجل دومينيكو بيراردي هدف التعادل لساسولو من ضربة جزاء في الدقيقة 81 ثم أحرز بورخا فاليرو هدف التقدم 3 / 2 لانتر في الدقيقة 86 قبل أن ينتزع جانجاكومو ماجنياني نقطة ثمينة لساسولو بهدف التعادل في الدقيقة قبل الأخيرة من المباراة.

وتلقى انتر لطمة أخرى في الدقيقة الثالثة من الوقت بدل الضائع من المباراة بطرد لاعبه ميلان سكرينيار لنيله الإنذار الثاني في المباراة.

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