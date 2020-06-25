بسمة وهبة توجه رسالة لطلاب الثانوية: احذروا من هذه الكارثة

وجهت الإعلامية بسمة وهبة، رسالة لأولياء الأمور وطلاب الثانوية العامة، منتقدة ترددهم على مراكز الدروس الخصوصية.





وقالت "وهبة"، خلال برنامج "كل يوم" المذاع على شاشة "ON": "بقولهم أوعوا تخلوا نفسكم عرضة لكارثة بسبب مراكز الدروس الخصوصية، فقد تعرضوا أسركم وزملائكم في الإصابة بفيروس كورونا".





وواصلت: "كل شخص يجب أن يكون مسئول عن نفسه.. مراكز الدروس الخصوصية آخرتها كوارث وفيه مليون طريقة تانية.. محبكتش دلوقتي تنزلوا دروس خصوصية بهذه الأعداد في ظل تلك الظروف الحالية والتي تمثل كارثة".





وتأتي امتحانات الثانوية العامة 2020 مختلفة عن سابقاتها بسبب انعقادها في ظل جائحة كورونا، واتخذت وزارة التربية والتعليم مجموعة كبيرة من الإجراءات الاحترازية؛ فأعلنت الوزارة الاستعانة بنحو 17 ألف جهاز لقياس درجات الحرارة للطلاب والمعلمين في اللجان بجانب توفير 33 مليون كمامة للطلاب والمعلمين والعمال وكافة المشاركين في أعمال الامتحانات، و7 ملايين جوانتي، و6 آلاف عبوة مطهر، وجعلت 14 طالبا فقط داخل اللجنة الفرعية لتوفير مسافات آمنة بين الطلاب.





وتشمل الإجراءات الاحترازية منع أولياء الأمور من التواجد مع الطلاب قبل أو بعد الامتحان ويمنع تواجدهم أمام اللجان خوفا من انتشار فيروس كورونا.





كذلك يمنع تجمهر الطلاب داخل اللجنة أو خارجها أو التجمهر قبل أو بعد الامتحان.





انطلاق ماراثون الثانوية العامة

هذا، وانطلق ماراثون الثانوية العامة، صباح اليوم الأحد، بعد أن بدأت لجان امتحانات الثانوية العامة استقبال الطلاب، اليوم الأحد، وفتحت أبوابها للطلاب من الثامنة صباحا.





ويبلغ إجمالي عدد الطلاب بلغ 652 ألفا و289 طالبا وطالبة في الثانوية العامة، ويبلغ عدد اللجان الفرعية 56 ألف 591 لجنة فرعية، وسيتم استخدام عدد 16 ألفا و575 جهازا لقياس درجة حرارة الطلاب.

ملايين الكمامات وآلاف أجهزة الكشف ووفقًا للإجراءات المعلنة من وزارة التربية والتعليم فقد تم توفير 33 مليون كمامة لطلاب الثانوية العامة والمعلمين المشاركين في أعمال الامتحانات، وكذلك توفير نحو 17 ألف جهاز كاشف للحرارة للكشف على الطلاب قبل الامتحان وبعده، وأيضًا توفير مطهرات للطلاب عقب التعاقد مع شركات خاصة للتعقيم وقد انتهت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، أمس السبت من التعقيم الكامل لجميع لجان امتحانات الثانوية العامة على مستوى جمهورية مصر العربية.