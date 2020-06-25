خلال شهر.. 10 ملايين قرص من ديكساميثازون

الخميس 25/يونيو/2020 - 06:33 ص
عقار ديكساميثازون
عقار ديكساميثازون
سمر حسن
سجلت منظمة الصحة العالمية إحصاءات حديثة لفيروس كورونا، حيث أصيب 9 ملايين و410 آلاف شخص حول العالم، وتعافى خمسة ملايين شخص، وتوفى 481 ألف شخص، مع ارتفاع عدد الوفيات والإصابات، كشفت إحدى الشركات البريطانية عن توفير 10 ملايين قرص من دواء "ديكساميثازون" خلال شهر. 
 
10 ملايين قرص 
أكد ستيفن سعد المدير التنفيذي لشركة آسبن لصناعة الأدوية، أن الشركة تطرح 10 مليون قرص من عقار "ديكساميثازون" خلال 4 أسابيع مقبلة، وكشفت نتائج التجارب، العقار ساعد في تقليل الوفيات بين حالات المصابين الشديدة بمرض فيروس كورونا بنسبة الثلث، طبقا لما ذكره علماء في جامعة أكسفورد الأسبوع الماضي، بأنه إنجاز كبير. 
 
وثمنت منظمة الصحة العالمية، تأثير الدواء ووصفته بإنجازات علمي بعد أن أعلن باحثون بريطانيون أنّ الدواء أثبت فاعليته في إنقاذ حياة مرضى فيروس كورونا الذين يعانون من الأعراض الخطيرة. 
 
يراهن العلماء على هذا علاج من "السترويد" ويعتبرونه تقدم في مكافحة فيروس كورونا، قد أدى "ديكساميثازون" لتخفيض معدل الوفيات، للثلث وسط مرضى تحت جهاز التنفس الاصطناعي. 
 
حصة السوق الأفريقي 
أكد ستيفن سعد المدير التنفيذي لشركة آسبن لصناعة الأدوية، أن الشركة درست الاحتياجات على المدى القصير، وتستطيع توفير 10 ملايين قرص خلال 3-4 أسابيع قادمة، وتتطلع لإنتاج المزيد، ولم يشر إلى حجم الإنتاج الحالي. 
 
وتنتج الشركة الحقن والأقراص من عقار ديكساميثازون، وهي أكبر مورد للأدوية في جنوب أفريقيا، ولها حصة في سوق أفريقيا جنوب الصحراء تبلغ 22%، ويستخدم ديكساميثازون في علاج الأورام والربو وأمراض الجهاز التنفسي. 
 
وكشفت الشركة، أن حكومة جنوب أفريقيا تواصلت معها من أجل إنتاج الدواء ليس لسوقها المحلية بل للقارة الأفريقية، وأكدت وزارة الصحة في جنوب أفريقيا، أن الحكومة لديها مخزون يضم 300 ألف أمبول من العقار، ويمكنها أن تؤمن الإمدادات من الموردين المحليين. 
 
خطر فعلي 
نشر علماء الأوساط الطبية، رسالة مفتوحة في مجلة "بريتيش ميديكال جورنال"، صرح العاملون في المجال الصحي في بريطانيا، أن المملكة المتحدة تستعد للخطر فعلي بحصول موجة ثانية من فيروس كورونا. 
 
وأعلن بوريس جونسون رئيس الوزراء، إعادة فتح الحانات والمطاعم وصالونات تصفيف الشعر والمتاحف ودور السينما في يوليو القادم بعد إغلاقها منذ نهاية مارس، بينما تستعد البلاد لرفع الحجر في مرحلة أساسية من التعايش مع كورونا. 
 
رسالة الأطباء 
وكتب الأطباء في الرسالة، التي تمثل الأطباء في المملكة المتحدة، من الصعب تخمين الشكل الذي ستتخذه الجائحة في المملكة المتحدة، تشير الأدلة لتزايد احتمال ظهور بؤر محلية، وأن هناك خطرا فعليا بحصول موجة ثانية 
 
تابعت الرسالة، والتي وقع عليها رئيس الجمعية الطبية البريطانية، "ينبغي عدم الاكتفاء بمعالجة العواقب للوباء، بل التأكد من أن البلد مستعدة لاحتواء مرحلة ثانية"، ودعا الأطباء لتشكيل لجنة بناءة و"غير حزبية، تصدر تقييم للوضع منذ أغسطس وحتى أكتوبر. 
 
وتابع الأطباء، أن الحكومة عليها تركيز عملها على الضعف حيث يجب اتخاذ تدابير لتفادي تسجيل الوفيات وترميم الاقتصاد بكل طريقة ممكنة"، نشر الأطباء الرسالة بعد إعلان الحكومة بداية المرحلة الأهم من رفع الحجر من 4 يوليو القادم، بالرغم من مواجهة السلطات لانتقادات بسبب طريقة تعاملها مع الأزمة. 
 
كما حذر كريس وايتي رئيس الأجهزة الصحية في إنجلترا خلال مؤتمر صحافي، من أن التدابير الجديدة لرفع القيود لن تكون "خالية من المخاطر"، كما رجح أن يستمر الفيروس حتى الربيع المقبل. 

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

عقار ديكساميثازون ديكساميثازون بوابة الفجر الفجر الصحة العالمية الصالونات

أخبار تهمك

"صحة البرلمان": ما فعله "اليوتيوبر" عمرو راضي مخالف للقانون

منذ ساعة

عاجل.. "الصحة": تسجيل 1420 إصابة إيجابية جديدة لفيروس كورونا.. و85 حالة وفاة

منذ حوالي 9 ساعات

التفاصيل الكاملة لمحاولة الإطاحة بترامب واغتياله

منذ حوالي 15 ساعة

اتحاد الكرة يرد على إلغاء الدوري بعد الكشف عن حالات كورونا

منذ حوالي 15 ساعة

بشرى سارة.. مجلس الوزراء يكشف موعد تراجع إصابات كورونا (فيديو)

منذ حوالي 22 ساعة

ريال مدريد يضحي بـ10 لاعبين

منذ حوالي 3 ساعات

هل ينجح ميسي في انضمام نجم يوفنتوس إلى برشلونة؟

منذ أقل من ساعتين

عاجل.. إثيوبيا تواصل التصعيد ضد مصر بتصريحات استفزازية

منذ حوالي 17 ساعة

تقييم لاعبي ليفربول بعد الفوز على كريستال بالاس

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل.. مصادر تكشف تطورات عودة الموظفين وإلغاء الإجازة الاستثنائية

منذ حوالي 15 ساعة

تعليمات جديدة من وزير التنمية المحلية بشأن المحلات والمقاهي

منذ حوالي 19 ساعة

استشهد وهو ذاهب لعمله.. قصة طبيب أبكى كفر الشيخ: لم يأخذ يوما إجازة

منذ حوالي 19 ساعة

"دي أس ميديا" تستحوذ على أغاني "آمال ماهر"

منذ حوالي 12 ساعة

عاجل - الزمالك يُقرر عدم استكمال الدوري.. ويوجه رسالة نارية إلى الأهلي

منذ حوالي 14 ساعة

تعرف على مباريات برشلونة المتبقية في الدوري الإسباني

منذ ساعة و 20 دقيقة

عاجل - الأهلي يحسم موقفه النهائي من ضم رمضان صبحي

منذ حوالي 9 ساعات

موضوعات متعلقة

أظهر نتائج جيدة في علاج كورونا.. أبرز المعلومات عن عقار ريمديسفير

عاجل| اكتشاف علاج لفيروس كورونا.. رخيص الثمن وموجود في مصر

بريطانيا تصادق على أول عقار ثبت أنه يخفض خطر الوفاة بفيروس كورونا

"الصحة العالمية" تستعد لتحديث إرشاداتها بشأن كورونا بعد العقار الجديد

بعد تصدره "جوجل".. لهذا السبب أثار علاج ديكساميثازون الجدل في مصر

ديكساميثازون | ما هو عقار Dexamethasone وكيف يعالج مرضى "فيروس كورونا"؟ وهذه استخداماته الطبية

ads

تصويت

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

الأكثر قراءة
09:44 م

عاجل.. "الصحة": تسجيل 1420 إصابة إيجابية جديدة لفيروس كورونا.. و85 حالة وفاة

عاجل.. مصادر تكشف تطورات عودة الموظفين وإلغاء الإجازة الاستثنائية

03:51 م

استشهد وهو ذاهب لعمله.. قصة طبيب أبكى كفر الشيخ: لم يأخذ يوما إجازة

11:32 ص

اتحاد الكرة يرد على إلغاء الدوري بعد الكشف عن حالات كورونا

03:35 م

بشرى سارة.. مجلس الوزراء يكشف موعد تراجع إصابات كورونا (فيديو)

09:13 ص

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: نجوم الصحافة فى سماء أم كلثوم

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: 10 انفرادات عن «لن أعيش فى جلباب أبى» بعد 24 عامًا من عرضه

رشا سمير
رشا سمير

د. رشا سمير تكتب: توارد خواطر ام سطو مع سبق الاصرار والترصد؟!