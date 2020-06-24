تعرف على موعد عودة الدوري المصري

الأربعاء 24/يونيو/2020 - 09:31 م
الأهلي والزمالك
الأهلي والزمالك
محمد الصو
اقترب الدوري المصري الممتاز، من العودة لمنافساته مرة أخرى بعد فترة توقف دامت لأكثر من 3 أشهر بسبب انتشار فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19).

وأعلنت رئاسة الوزراء برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي ووزارة الشباب والرياضة برئاسة الدكتور أشرف صبحي، عن عودة النشاط الرياضي مرة أخرى.

وحددت وزارة الشباب والرياضة، نهاية الشهر الجاري موعد لعودة التدريبات الجماعية، على أن يتم عودة مسابقة الدوري في موعد 25 يوليو المقبل.

وكان ناديي الأهلي وبيراميدز سبورت، عادوا بشكل رسمي للتدريبات الجماعية بإجراءات احترازية حسب تعليمات الاتحاد المصري لكرة القدم

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أعلن نادي الزمالك رفضه بشكل نهائي العودة للتدريبات الجماعية، واجراء مسحات الكشف عن فيروس كورونا، بل وإلغاء الموسم الحالي والاستعداد للموسم الجديد وإعطاء  الفرق وقت كافي للاستعداد. 

وأوضح مصدر داخل الجبلاية أنه من ينسحب من بطولة الدوري ستطبق عليه اللائحة وسيهبط لدوري الدرجة الرابعة، والأندية سواسية ليس هناك فرق بين ناد جماهيري وغيره".

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