رسميا.. الكشف عن فولكس واجن أرتيون 2021 بمواصفات مميزة

الأربعاء 24/يونيو/2020 - 09:29 م
فولكس واجن أرتيون 2021
فولكس واجن أرتيون 2021
أعلنت مجموعة فولكس واجن الكشف عن سياراتها المحدثة أرتيون 2021، كما أضافت الشركة محركات هجينة جديدة وفئة شوتنج بريك لأول مرة، لمجموعة أرتيون 2021.

ومازالت تحافظ أرتيون على التصميم الرياضي الذي حصل على لمسات بسيطة مثل المصابيح الأمامية المتصلة والمصابيح الخلفية الجديدة وبعض تطعيمات الكروم الإضافية.  في الداخل توجد لمسات تحسينية تشمل عجلة قيادة جديدة وأدوات تحكم محسنة في الكونسول الوسطي. وحصلت السيارة على تحديثات للنظام الترفيهي ودعم للهواتف الذكية بنظام أندرويد أوتو و أبل كاربلاي. وتأتي السيارة المحدثة بنظام Travel Assist للقيادة شبه الذاتية بسرعات تصل لـ 210 كم/س.

تحت غطاء المحرك يمكن العثور على محركات 2.0 لتر تنتج 268 حصان للفئات الأساسية، أما الفئة الهجينة فلم تكشف الشركة عن تفاصيلها الكاملة واكتفت بالقول أنها ستنتج 215 حصان وستوفر مدى كهربائي طويل. ومن المنتظر أن تكشف الشركة عن فئة R لاحقاً هذا العام بقوة تصل لـ 400 حصان.

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