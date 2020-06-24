صفقة الزمالك الكبرى.. ماذا قدم محمد عبد العاطي مع وادي دجلة ؟

الأربعاء 24/يونيو/2020 - 09:19 م
محمد عبد العاطي
محمد عبد العاطي
علي خلاف

تخطط إدارة الزمالك لتدعيم صفوف الفريق الكروي الأول بالنادي خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة مطلع الموسم الكروي الجديد، بناءا على طلبات المدرب الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني للفريق الكروي الأول بالنادي الأبيض.

وأصبح الزمالك قاب قوسين أو أدني من ضم محمود عبد العاطي نجم وسط نادي وادي دجلة خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

عودة الدوري المصري 

من جانبه قرر الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء المصري السماح بعودة كافة الأنشطة الرياضية في مصر، ومنها بطولة الدوري المصري الممتاز لكرة القدم وذلك ضمن إطار خطة التعايش السلمي مع فيروس كورونا المستجد المعروف بـ كوفيد-19 في مصر.

أرقام محمد عبد العاطي مع وادي دجلة

ويستعرض موقع الفجر الرياضي لمتابعيه الكرام فيما يلي أبرز أرقام محمد عبد العاطي دونجا المرشح للانتقال لصفوف الفريق الكروي الأول بنادي الزمالك خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة مطلع الموسم الجديد.

تألق عبد العاطى مع وادى دجلة هذا الموسم ليلفت الأنظار إليه من قبل مسئولي الزمالك خلال فترة الانتقالات الصيفية، حيث شارك مع فريقه دجلة هذا الموسم فى 18 مباراة بواقع 17 مباراة فى الدورى الممتاز ومباراة فى كأس مصر، بمعدل 1527 دقيقة، وحصل على إنذارين.

بشكل عام شارك عبد العاطى مع وادى دجلة فى 63 مباراة، بواقع 58 مباراة فى الدورى الممتاز، و5 مباريات فى كأس مصر، وصنع خلالهم 3 أهداف، وتلقى 10 إنذارات.

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