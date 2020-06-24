هند صبري تتألق في أحدث جلسة تصوير لها

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تألقت النجمة هند صبري في احدث جلسة تصوير لها حيث غازلت جمهورها منذ قليل بنشر مجموعة صور جديدة لها عبر حسابها الشخصي بموقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".



وظهرت بالصور من داخل منزلها مرتديه تيشرت باللون الأبيض ، وتركت شعرها منسدلا ومن الناحية الجمالية وضعت ميكب هادئ متناسب مع إطلالتها



وعلقت قائلة : تخيل تليفونك يعطيك فقط أخبار جيدة ، ما هو الخبر الذي تريده أن تراه علي تليفونك.



من ناحية أخرى أعلنت شبكة نتفليكس عن تعاونها مع النجمة التونسية هند صبرى، لإنتاج عمل فنى جديد من بطولتها، المسلسل العربي الجديد هو درامي كوميدي، تقوم من خلاله النجمة هند صبري بخوض أول تجربة لها كمنتج منفذ من خلال شركتها الإنتاجية، ومن المتوقع أن يتم تصوير المسلسل الجديد في مصر، في خريف 2020.



وقد أعلنت هند سابقًا أنها فى غاية الحماس للعمل على عمل فنى يخص المرأة، كما أننى متحمسة لخوض أول تجربة لى كمنتج منفذ، وأن أشارك مع نتفليكس فى تقديم محتوى يخرج من الوطن العربي ليعرض على نطاق عالمى".أنا فى غاية الحماس للعمل على عمل فنى يخص المرأة، كما أننى متحمسة لخوض أول تجربة لى كمنتج منفذ، وأن أشارك مع نتفليكس فى تقديم محتوى يخرج من الوطن العربي ليعرض على نطاق عالمى".