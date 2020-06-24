تركيا: تسجيل 1492 إصابة بفيروس كورونا خلال الـ24 ساعة الماضية





أعلنت وزارة الصحة التركية، اليوم الأربعاء، عن تسجيل 1,492 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد خلال الـ24 ساعة الماضية، ليصل إجمالي عدد المصابين داخل البلاد إلى 657,191 حالة حتي الآن.





وأوضح وزير الصحة التركي فتحي قوجة، تسجيل 24 حالة وفاة جديدة، ليرتفع إجمالي الوفيات إلى 5,025 شخصًا، مشيرة إلى أن عدد المصابين الذين يتلقون العلاج في وحدات العناية المركزة بلغ 914، فيما وصل عدد الخاضعين لأجهزة التنفس الصناعي إلى 356.





وسجلت تركيا كذلك، 1386 حالة شفاء من فيروس كورونا خلال الساعات الماضية، لترتفع حصيلة المتعافين إلى 164 ألفا و234، في حين وصل العدد الكلي لاختبارات كورونا إلى 3 ملايين و83 ألفا و121.





من جهة أخرى، قال قوجة: إن الإجراءات المشددة حاليا لمكافحة الوباء في تركيا، تأتي استعدادا لمرحلة مقبلة سيتم خلالها اعتماد تدابير أقل، مضيفاً أن عدم ارتداء الكمامات يعد انتهاكا للحقوق الفردية، مشيرا إلى أن معدل أعمار وفيات كورونا ارتفع من 71 قبل 16 مايو إلى 74 في الوقت الحالي.





ولفت إلى أن أعباء المشافي حاليا أقل من السابق، ومعدل المرضى في وحدات العناية المركزة والخاضعين لأجهزة التنفس الصناعي مستمر بالانخفاض.

وحول الارتفاع الطفيف في أعداد الإصابات مؤخرا، قال: يمكننا التأكيد بسهولة أننا لم نسجل موجة ثانية، وما نشاهده هو تأثيرات الموجة الأولى.





هذا ويواجه العالم منذ شهر يناير الماضي، أزمة متدهورة ناتجة عن تفشي فيروس كورونا، الذي بدأ انتشاره منذ ديسمبر 2019 من مدينة ووهان الصينية وأدى إلى خسائر ضخمة في كثير من قطاعات الاقتصاد خاصة النقل والسياحة والمجال الترفيهي، وانهيار البورصات العالمية وتسارع هبوط أسواق الطاقة.





وعلى مستوى العالم، تجاوز عدد الإصابات بفيروس كورونا الذي ظهر لأول مرة في وسط الصين نهاية العام الماضي لـ 9,438 مليون إصابة، بينهم أكثر من 482 ألف حالة وفاة، وأكثر من 5,100 مليون حالة شفاء.





وعُطلت الدراسة في عدد من الدول حول العالم، إلى جانب إلغاء العديد من الفعاليات والأحداث العامة وعزل مئات ملايين المواطنين وفرض قيود كلية على حركة المواطنين، كما أوقفت عدة دول الرحلات الجوية والبرية بين بعضها البعض خشية استمرار انتشار الفيروس.





وحذرت منظمة الصحة العالمية، من أن انتشار فيروس كورونا "يتسارع" ولكن تغيير مساره لا يزال ممكنا، داعية الدول إلى الانتقال إلى مرحلة "الهجوم" عبر فحص كل المشتبه بإصابتهم ووضع من خالطوهم في الحجر.





ويذكر أن الصحة العالمية، صنفت فيروس كورونا بـ"وباء عالميًا"، في يوم 11 مارس الماضي، مؤكدة على أن أعداد المصابين تتزايد بسرعة كبيرة.