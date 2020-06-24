بعد رفع الحظر.. تفاصيل حفل فرقة "الحضرة" بالحسين

الأربعاء 24/يونيو/2020 - 09:09 م
فرقة الحضرة
فرقة "الحضرة"
الفجر الفني

بعد قرارات رئيس الوزراء برفع الحظر وعودة الحياة لطبيعتها بدءًا من السبت المقبل، أعلنت فرقة الحضرة للإنشاد الديني عن حفلتها القادمة.

 

تعقد الحفلة يوم السبت ٢٧ يونيو بالربع الثقافي بشارع المعز لدين الله الفاطمي، ومن المقرر أن يتم تقسيمها إلى حفلتين؛ الأولى من 5 لـ 6:30 مساء، والثانية من 8 لـ 9:30 مساء، وذلك لتقليل العدد من أجل الحفاظ على سلامة الحضور،  مع مراعاة الشروط  الاحترازية والمسافة الآمنة.

 

ويشترط ارتداء الكمامات، على أن يكون الدخول بالحجز والدفع المسبق، إذ يبلغ سعر التذكرة 100 جنيه، وتكون طرق الدفع الأونلاين متاحة تفصيلا على صفحة الفرقة عبر موقع فيسبوك.

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