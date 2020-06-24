اليمن يعلن تجاوز الإصابات بكورونا عتبة الألف حالة

الأربعاء 24/يونيو/2020 - 08:57 م
بوابة الفجر

أعلنت اللجنة العليا لمواجهة وباء كورونا في اليمن، مساء اليوم الأربعاء، عن تسجيل 23 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد المسبب لمرض "كوفيد - 19" خلال الـ 24 ساعة الماضية، ما رفع إجمالي الإصابات إلى 1015 حالة.

وأكدت اللجنة العليا باليمن، على تسجيل 13 حالة وفاة جديدة بفيروس كورونا، في مقابل تسجيل 23 حالة شفاء، لافتة إلى ارتفاع عدد حالات الوفاة إلى 274 حالة، وارتفاع حالات الشفاء إلى 379 حالة.

هذا ويواجه العالم منذ شهر يناير الماضي، أزمة متدهورة ناتجة عن تفشي فيروس كورونا، الذي بدأ انتشاره منذ ديسمبر 2019 من مدينة ووهان الصينية وأدى إلى خسائر ضخمة في كثير من قطاعات الاقتصاد خاصة النقل والسياحة والمجال الترفيهي، وانهيار البورصات العالمية وتسارع هبوط أسواق الطاقة.

وعلى مستوى العالم، تجاوز عدد الإصابات بفيروس كورونا الذي ظهر لأول مرة في وسط الصين نهاية العام الماضي لـ 9,438 مليون إصابة، بينهم أكثر من 482 ألف حالة وفاة، وأكثر من 5,100 مليون حالة شفاء.

وعُطلت الدراسة في عدد من الدول حول العالم، إلى جانب إلغاء العديد من الفعاليات والأحداث العامة وعزل مئات ملايين المواطنين وفرض قيود كلية على حركة المواطنين، كما أوقفت عدة دول الرحلات الجوية والبرية بين بعضها البعض خشية استمرار انتشار الفيروس.

وحذرت منظمة الصحة العالمية، من أن انتشار فيروس كورونا "يتسارع" ولكن تغيير مساره لا يزال ممكنا، داعية الدول إلى الانتقال إلى مرحلة "الهجوم" عبر فحص كل المشتبه بإصابتهم ووضع من خالطوهم في الحجر.

ويذكر أن الصحة العالمية، صنفت فيروس كورونا بـ"وباء عالميًا"، في يوم 11 مارس الماضي، مؤكدة على أن أعداد المصابين تتزايد بسرعة كبيرة.

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

كورونا فيروس كورونا فيروس اليمن إصابات كورونا

أخبار تهمك

استشهد وهو ذاهب لعمله.. قصة طبيب أبكى كفر الشيخ: لم يأخذ يوما إجازة

منذ حوالي 10 ساعات

عاجل - الزمالك يُقرر عدم استكمال الدوري.. ويوجه رسالة نارية إلى الأهلي

منذ حوالي 4 ساعات

"دي أس ميديا" تستحوذ على أغاني "آمال ماهر"

منذ حوالي 3 ساعات

شرط الأهلي للموافقة على رحيل صالح جمعة

منذ ساعتين و 31 دقيقة

الزمالك يكشف حقيقة مفاوضاته لضم نجم منتخب مصر

منذ نصف ساعة

"قواعد عسكرية وسفن مُرعبة وطائرات فتاكة".. القوات المسلحة تتحول إلى قوة عظمى في عهد السيسي

منذ حوالي 22 ساعة

التفاصيل الكاملة لمحاولة الإطاحة بترامب واغتياله

منذ حوالي 6 ساعات

مفاجأة.. عرض خارجي يزاحم الأهلي على ضم طاهر والمقاولون يرحب

منذ ساعتين

عاجل.. مصادر تكشف تطورات عودة الموظفين وإلغاء الإجازة الاستثنائية

منذ حوالي 6 ساعات

أول صدام بين الأهلي والمقاولون بسبب صفقة طاهر

منذ ساعة و 25 دقيقة

اتحاد الكرة يرد على إلغاء الدوري بعد الكشف عن حالات كورونا

منذ حوالي 6 ساعات

تعليمات جديدة من وزير التنمية المحلية بشأن المحلات والمقاهي

منذ حوالي 10 ساعات

عاجل.. إثيوبيا تواصل التصعيد ضد مصر بتصريحات استفزازية

منذ حوالي 8 ساعات

صفقة تبادلية كبرى بين الزمالك وبيراميدز

منذ حوالي 5 ساعات

بشرى سارة.. مجلس الوزراء يكشف موعد تراجع إصابات كورونا (فيديو)

منذ حوالي 12 ساعة

توجيه عاجل من الرئيس السيسي بشأن القضية الليبية

منذ ساعتين و 54 دقيقة

موضوعات متعلقة

الجزائر تسجل 126 إصابة جديدة بفيروس كورونا و6 وفيات

اليمن.. "الصحة" تؤكد: شفاء حالة الإصابة الوحيدة بكورونا

المغرب: ارتفاع عدد الإصابات بفيروس كورونا إلى 4321

تسجيل إصابة واحدة مؤكدة بفيروس كورونا في تعز باليمن

السودان تسجل إصابات جديدة بفيروس كورونا

اليمن تسجل إصابتين جديدتين بفيروس كورونا

ads

تصويت

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

الأكثر قراءة
03:51 م

عاجل.. مصادر تكشف تطورات عودة الموظفين وإلغاء الإجازة الاستثنائية

اتحاد الكرة يرد على إلغاء الدوري بعد الكشف عن حالات كورونا

03:35 م

استشهد وهو ذاهب لعمله.. قصة طبيب أبكى كفر الشيخ: لم يأخذ يوما إجازة

11:32 ص

أول صدام بين الأهلي والمقاولون بسبب صفقة طاهر

08:05 م

عاجل - الزمالك يُقرر عدم استكمال الدوري.. ويوجه رسالة نارية إلى الأهلي

05:24 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: نجوم الصحافة فى سماء أم كلثوم

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: 10 انفرادات عن «لن أعيش فى جلباب أبى» بعد 24 عامًا من عرضه

رشا سمير
رشا سمير

د. رشا سمير تكتب: توارد خواطر ام سطو مع سبق الاصرار والترصد؟!