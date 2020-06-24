اليمن يعلن تجاوز الإصابات بكورونا عتبة الألف حالة





أعلنت اللجنة العليا لمواجهة وباء كورونا في اليمن، مساء اليوم الأربعاء، عن تسجيل 23 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد المسبب لمرض "كوفيد - 19" خلال الـ 24 ساعة الماضية، ما رفع إجمالي الإصابات إلى 1015 حالة.





وأكدت اللجنة العليا باليمن، على تسجيل 13 حالة وفاة جديدة بفيروس كورونا، في مقابل تسجيل 23 حالة شفاء، لافتة إلى ارتفاع عدد حالات الوفاة إلى 274 حالة، وارتفاع حالات الشفاء إلى 379 حالة.



