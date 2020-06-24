عقوبة ضخمة في انتظار الزمالك حال اصراره على عدم استكمال الدوري

أعلن نادي الزمالك رفضه بشكل نهائي العودة للتدريبات الجماعية، واجراء مسحات الكشف عن فيروس كورونا، بل وإلغاء الموسم الحالي والاستعداد للموسم الجديد وإعطاء الفرق وقت كافي للاستعداد.





ومن جانبه رفض اتحاد الكرة تصريحات مسؤولي القلعة البيضاء وطالبهم بالالتزام بقرار الجبلاية وفقا لرؤية الدولة المصرية متمثلة في وزارة الشباب، واكد مصدر من داخل اتحاد الكرة انهم لم يتلقوا خطابا رسميا من الزمالك، واستكمال الدوري قرار الدولة.





وأوضح مصدر داخل الجبلاية أنه من ينسحب من بطولة الدوري ستطبق عليه اللائحة وسيهبط لدوري الدرجة الرابعة، والأندية سواسية ليس هناك فرق بين ناد جماهيري وغيره".



