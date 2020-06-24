خليك في البيت.. اضغط على اللينك وشاهد جولة افتراضية بقصر المانسترلي ومقياس النيل

أطلقت وزارة السياحة والآثار، جولة اقتراضية جديدة والتي تأتي ضمن سلسلة جولات وفيديوهات في إطار حملة خليك في البيت، وجولة اليوم في قصر المانسترلي.





ومن الممكن بدء الجولة داخل القصر الذي يُعد بمثابة تحفة معمارية فريدة؛ ألا وهو قصر المانسترلى الواقع فى الطرف القبلى بجزيرة الروضة ولمشاهدة الجولة اضغط هنا





وأنشأ القصر (والذى كان يطلق عليه الكشك) المرحوم حسن فؤاد باشا المانسترلى كتخدا مصر فى عهد عباس طوسون بن محمد علي باشا.





ويتكون من صالة مستطيلة مغطاه، وجناح بالجهة الغربية الذى يضم قاعة للمعيشة وحجرتين للنوم ودورة مياه وحجرة أخرى بالجهة الشرقية .





كما توجد شرفة من الخشب تحيط به من الجهة الغربية والجنوبية تطل على النيل من خلال بوائك ثلاثية مصنوعة من الخشب زخرفت أسقفها بزخارف هندسية ونباتية ويتوج واجهات الكشك رفرف من الخشب على هيئة الكورنيش المصرى مزخرف بزخارف ملونة منفذة على الخشب.





ويذكر على باشا مبارك فى الخطط التوفيقية أن المرحوم حسن فؤاد باشا المانسترلى شيد فى الطرف القبلى بجزيرة الروضة سرايا وكشك على أطلال قصر السلطان نجم الدين الذي يرجع إلى العصر الأيوبى.





وكان قصر السلطان نجم الدين ضمن مباني قلعة الروضة التى شيدها الملك الصالح نجم الدين أيوب عام 638هـ .





وأنشأ المانسترلى باشا جامع صغير بدلاً من جامع المقياس الذى شيد فى العصر الفاطمى وتوجد لوحة بالجامع تضم تاريخ وفاة حسن فؤاد باشا المانسترلى فى 6ربيع الأول 1276 هـ والذى كان يشغل فى ذلك الوقت منصب وزير الداخلية .





ويوجد بالقصر أيضا مقياس النيل والذي يعتبر من المنشآت المعمارية الوثيقة بحضارة مصر وما شيد منها لقياس مناسيب المياه في نهر النيل. و قد أقامه في جزيرة الروضة أسامة بن زيد عامل الخراج من قبل الوليد بن عبدالملك سنة 96 هـ (715 م)، ثم أعاد عمله في السنة التالية في خلافة سليمان بن عبدالملك.





وقد أجمع المؤرخون على أن هذا المقياس قد بني في سنة 247 هـ (861 م) بأمر المتوكل الخليفة العباسي. ونسبه البعض إلى الخليفة المأمون.





غير أن المؤرخ ابن خلكان صاحب "وفيات الأعيان" قد ذكر ما يؤكد أن اسم الخليفة المتوكل كان محفورا في الحجر في نص تسجيلي على شريط يحيط بفوهة البئر من أهلاها ومعه تاريخ بنائها في رجب سنة 247هـ، وأن البئر قد بنيت على يدي أحمد بن محمد الحاسب.





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