مفاجأة في تشكيل ريال مدريد أمام مايوركا في الدوري الإسباني

كشف زين الدين زيدان المدير الفني لفريق ريال مدريد عن التشكيلة الرسمية التي ستخوض مباراته أمام فريق ريال مايوركا ضمن منافسات الجولة الحادية والثلاثين من بطولة الدوري الإسباني.





وجاءت التشكيلة الأساسية كالتالي :-





حراسة المرمى : تيبو كورتوا.





خط الدفاع : داني كارفخال - سيرجو راموس - رافائيل فاران - ميندي.





خط الوسط : فالفيردي - لوكا مودريتش - ڤينسيوس جونيور.





خط الهجوم : كريم بنزيما - ايدين هازارد - جاريث بيل.





الجدير بالذكر أن ريال مدريد كان قد حقق انتصارا صعبا في الجولة الماضية على حساب فريق ريال سوسيداد بنتيجة هدفين مقابل هدف وحيد.



