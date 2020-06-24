الاحتفال بمكرم محمد أحمد تقديرا لمجهوداته في المجلس الأعلى للإعلام
الأربعاء 24/يونيو/2020 - 09:41 م
روان هيثم
كشف الكاتب الصحفي كرم جبر أن المجلس الأعلى لتنظيم الاعلام يحتفل بمكرم محمد أحمد بعد قضاءه لمكانة لا بأس لها ومرموقة في مجال الصحافة والاعلام.
وتابع كرم جبر قائلاً: "هذا تقدير لدوره الكبير بخدمة الدولة المصرية والحريات العامة والدفاع عنهم".
وأضاف: "أنه ذهب لزيارة مكرم محمد أحمد في منزله لكي يشكره على مجهوداته بالمجلس خلال فترة توليه لهذا المنصب".
واختتم قائلاً: "كما أنني طلبت منه أن يساند برأيه وخبرته بالمشورة".
وتابع كرم جبر قائلاً: "هذا تقدير لدوره الكبير بخدمة الدولة المصرية والحريات العامة والدفاع عنهم".
وأضاف: "أنه ذهب لزيارة مكرم محمد أحمد في منزله لكي يشكره على مجهوداته بالمجلس خلال فترة توليه لهذا المنصب".
واختتم قائلاً: "كما أنني طلبت منه أن يساند برأيه وخبرته بالمشورة".