الاحتفال بمكرم محمد أحمد تقديرا لمجهوداته في المجلس الأعلى للإعلام

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كشف الكاتب الصحفي كرم جبر أن المجلس الأعلى لتنظيم الاعلام يحتفل بمكرم محمد أحمد بعد قضاءه لمكانة لا بأس لها ومرموقة في مجال الصحافة والاعلام.



وتابع كرم جبر قائلاً: "هذا تقدير لدوره الكبير بخدمة الدولة المصرية والحريات العامة والدفاع عنهم".



وأضاف: "أنه ذهب لزيارة مكرم محمد أحمد في منزله لكي يشكره على مجهوداته بالمجلس خلال فترة توليه لهذا المنصب".



واختتم قائلاً: "كما أنني طلبت منه أن يساند برأيه وخبرته بالمشورة".