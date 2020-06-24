دورتموند يُودع جوتزه رسميًا

الأربعاء 24/يونيو/2020 - 09:01 م
بوابة الفجر
بات الفراق قريبًا بين نادي بوروسيا دورتموند ولاعبه ماريو جوتزه، الذي سينتهي تعاقده مع الفريق الألماني بنهاية الموسم الجاري (يوليو الحالي).

وأعلن النادي الألماني، أنه سيودع رسمياً لاعبه ماريو غوتسه السبت، على رغم أن القيود الصحية المفروضة بسبب فيروس كورونا المستجد، ستحول دون خوضه المباراة.

وينتهي عقد غوتسه (28 عاما) مع دورتموند في نهاية حزيران/يونيو الحالي، وسبق للفريق أن أعلن رحيل اللاعب الذي سجل هدف الفوز لألمانيا على الأرجنتين (1-صفر) في نهائي مونديال البرازيل 2014.

ولن يكون في مقدور غوتسه خوض المباراة الأخيرة هذا الموسم ضمن المرحلة الرابعة والثلاثين، نظرا لأن القيود المفروضة بسبب "كوفيد-19"، تمنع اللاعبين من مخالطة أفراد خارج نطاق الفريق بين المباريات. لكن اللاعب اضطر لزيارة المستشفى مرارا في الفترة الماضية، بعد ولادة طفله بشكل مبكر مطلع حزيران/يونيو.

ولا يتوافر وقت كافٍ أمام غوتسه للخضوع لفحصين سلبيين لكشف "كوفيد-19"، وهو الشرط المطلوب ليتمكن من الالتحاق بتشكيلة المدرب السويسري لوسيان فافر في مباراة السبت على ملعب "سيغنال إيدونا بارك".

لكن النادي أعلن ان غوتسه سيحظى بوداع رسمي بعد مسيرة على مرحلتين مع النادي، فصلت بينهما ثلاثة أعوام مع بايرن ميونيخ (2013-2016). 

وخاض غوتسه مع دورتموند 219 مباراة، وتوج معه بلقب البوندسليغا مرتين.

وتراجع دور غوتسه بشكل كبير في تشكيلة فافر هذا الموسم. وتشير التقارير الصحافية إلى أن وجهته المقبلة ستكون إسبانيا أو إيطاليا.

وحسم بايرن ميونيخ لقب الدوري الألماني للمرة الثامنة تواليا، بينما اكتفى دورتموند بمركز الوصيف للموسم الثاني تواليا.                                  

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

أخبار تهمك

"دي أس ميديا" تستحوذ على أغاني "آمال ماهر"

منذ حوالي 3 ساعات

تعليمات جديدة من وزير التنمية المحلية بشأن المحلات والمقاهي

منذ حوالي 9 ساعات

الزمالك يكشف حقيقة مفاوضاته لضم نجم منتخب مصر

منذ نصف ساعة

استشهد وهو ذاهب لعمله.. قصة طبيب أبكى كفر الشيخ: لم يأخذ يوما إجازة

منذ حوالي 10 ساعات

"قواعد عسكرية وسفن مُرعبة وطائرات فتاكة".. القوات المسلحة تتحول إلى قوة عظمى في عهد السيسي

منذ حوالي 22 ساعة

شرط الأهلي للموافقة على رحيل صالح جمعة

منذ ساعتين و 29 دقيقة

عاجل.. مصادر تكشف تطورات عودة الموظفين وإلغاء الإجازة الاستثنائية

منذ حوالي 6 ساعات

صفقة تبادلية كبرى بين الزمالك وبيراميدز

منذ حوالي 5 ساعات

توجيه عاجل من الرئيس السيسي بشأن القضية الليبية

منذ ساعتين و 51 دقيقة

عاجل - الزمالك يُقرر عدم استكمال الدوري.. ويوجه رسالة نارية إلى الأهلي

منذ حوالي 4 ساعات

اتحاد الكرة يرد على إلغاء الدوري بعد الكشف عن حالات كورونا

منذ حوالي 6 ساعات

عاجل.. إثيوبيا تواصل التصعيد ضد مصر بتصريحات استفزازية

منذ حوالي 8 ساعات

مفاجأة.. عرض خارجي يزاحم الأهلي على ضم طاهر والمقاولون يرحب

منذ ساعتين

أول صدام بين الأهلي والمقاولون بسبب صفقة طاهر

منذ ساعة و 23 دقيقة

التفاصيل الكاملة لمحاولة الإطاحة بترامب واغتياله

منذ حوالي 6 ساعات

بشرى سارة.. مجلس الوزراء يكشف موعد تراجع إصابات كورونا (فيديو)

منذ حوالي 12 ساعة

موضوعات متعلقة

دورتموند يسعي لحسم لقب بطل الخريف

رسميا.. بروسيا دورتموند يجدد عقد مدربه فافر

فافر يضع خطة الفوز على باريس سان جيرمان في دوري الأبطال

بوروسيا دورتموند يخطط لتجديد عقد جوتزه

قبل العودة.. بايرن ميونيخ المرشح الأوفر حظًا للتتويج بلقب الدوري الألماني

فافر: لا أفكر في الاستسلام على الإطلاق

ads

تصويت

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

الأكثر قراءة
03:51 م

عاجل.. مصادر تكشف تطورات عودة الموظفين وإلغاء الإجازة الاستثنائية

اتحاد الكرة يرد على إلغاء الدوري بعد الكشف عن حالات كورونا

03:35 م

استشهد وهو ذاهب لعمله.. قصة طبيب أبكى كفر الشيخ: لم يأخذ يوما إجازة

11:32 ص

أول صدام بين الأهلي والمقاولون بسبب صفقة طاهر

08:05 م

عاجل - الزمالك يُقرر عدم استكمال الدوري.. ويوجه رسالة نارية إلى الأهلي

05:24 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: نجوم الصحافة فى سماء أم كلثوم

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: 10 انفرادات عن «لن أعيش فى جلباب أبى» بعد 24 عامًا من عرضه

رشا سمير
رشا سمير

د. رشا سمير تكتب: توارد خواطر ام سطو مع سبق الاصرار والترصد؟!