تشرق الشمس وتغيب.. أحلام تطل على متابعيها بصورة من الشاطئ

الأربعاء 24/يونيو/2020 - 09:20 م
أحلام
أحلام
فايقة محمد عادل
شاركت الفنانة أحلام جمهورها منذ قليل بصورة جديدة لها عبر حسابها الشخصي بموقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".

وظهرت أحلام بالصورة علي الشاطئ أثناء رحلتها الصيفية ، وظهرت مرتدية فستان أسود وعلقت قائلة :
تشرق الشمس وتغيب .

ولاقت الصورة تفاعل الكثير من محبيها وعلق أحد المتابعين قائلا : إنتي القمر والشمس .

يذكر أن أحلام طرحت خلال الفترة الماضية أغنيتين جديدتين، الأولى تحمل اسم "أنا ما أستغني"، من كلمات منصور البلوي،ألحان ناصر الصالح وتوزيع خالد عز، والثانية بعنوان “أنا مدري عن الناس” من كلمات الأمير البدر وألحان الموسيقار طلال.

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